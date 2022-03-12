【冠軍分析師】張憶東：避開受中美監管衝擊資產　75%美國中概股持倉或受明顯影響

▲ 冠軍分析師張憶東建議，繼續規避受中美兩國監管政策衝擊的資產。

美國證交會（SEC）周四首次披露涉及5間中概股的預定除牌名單。冠軍分析師、興業證券全球首席策略分析師張憶東發表最新報告指，中概股被要求從美國退市的時間不會早於2024年初發布年報時，建議投資者繼續規避受中美兩國監管政策衝擊的資產。

張憶東指出，中概股每年遞交年報後，SEC將從速對公司在年報對應年份是否符合「被識別主體」條件進行審查。首批「被識別主體」名單被公布的時間不會早於中概股公司遞交其2021年度年報時。5間列入預定除牌名單的中概股，於2月底及3月初發布了2021年財報，因此被列為首批「被識別主體」。

這意味，隨著更多中概股遞交了2021年報，例如阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） ，即它們也有可能再列入預定除牌名單。

張憶東引述數據，截至2022年3月10日，美股的中概股公司，扣除大股東持股以及通過第二上市、ADR轉換、雙重上市等方式在港股流通股本，在美流通市值規模約為3201億美元，當中美股機構持股規模預計約為2417億美元（高達75%），這部分持倉可能會受到明顯影響。

俄美鬥法不會戛然而止

張憶東指，無論俄羅斯總統普京針對烏克蘭的特別軍事行動，還是西方制裁所體現的極端無底線，都打破了二戰之後國際秩序的很多基本共識，讓全球的機構投資者擔心世界迴歸到黑暗森林的混沌時代。

俄羅斯和美國鬥法不會戛然而止，對於海外經濟、金融體系不排除還會有黑天鵝事件。

他說，在短期不確定性的世界，不能去「賭博」貿然抄底，應該繼續規避受中美兩國監管政策衝擊的資產，立足於中長期基本面和籌碼層面的確定性進行價值投資。

在港股投資策略方面，張憶東指，維持防守反擊的策略建議，能堅守的方向就是優質的國企央企「不死鳥」，特別是新能源運營商、金融、地產、電信運營商、能源等國企類債券低估值價值股。

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