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【分析】歐股基金一周走資逾1000億元創紀錄　資金湧主權債、黃金等避險

股市 11:59 2022/03/12

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環球資金流向，顯示更高漲的避險情緒，環球股票基金單周再錄走資，在烏克蘭戰爭陰霾下，歐股基金單周淨流走千億，為有史以來最高。另邊廂，資金進一步流入主權債券、抗通脹債券，而黃金和農業相關商品的流入也激增。

富瑞資金流報告顯示，截至3月9日（周三）的一周，環球股票基金流走51億元，是連續兩周淨流出。其中，歐洲股票基金單周走資1044億元，贖回額創歷史新高。不過，投資者重新逢低買入美股，美股基金吸資606億元，能源和材料是最受歡迎的板塊。

價值股、增長股齊走資

同時，價值股在11周後首次流出，一周走資195億元；增長股就連續第10周流出，走資250億元。

資金繼續泊入中港兩地的互惠基金和ETF。中國股票基金及ETF連續13周吸資，一周淨流入250億元。港股基金及ETF一周流入50億元，為連續45周吸資。

資金轉向避險，投資級別企業債券和高息企業債券基金共走資526億元，轉投至主權債券基金和抗通脹債券基金，兩者單周吸資429億及164億元。黃金基金和農業相關商品的基金受追捧，前者吸資195億元，連續8周吸資；後者流入28億元。

相關文章：【分析】環球資金上周明顯避險　歐股及金融股憂俄烏局勢走資

【資金流向】市場未出現恐慌性拋售　上周更積極買入中國股票及科技股

記者：區嘉俊

股票 港股 歐洲股 商品 ETF 基金 債券 美股 贖回 買入

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