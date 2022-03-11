涉資達百億美元 沙特阿美投資中國煉油化工項目

繼早前與中國石油簽署諒解備忘錄後，沙烏地阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）再有大型中國石油相關項目。沙特阿美指，將參與開發建設中國東北地區的大型煉油化工一體化聯合裝置。

據內媒報道，該項目位於遼寧盤錦，包括原油加工能力為30萬桶/日的煉油廠和乙烯蒸汽裂解裝置，沙特阿美將為該聯合裝置提供最多21萬桶/日的原油。該項目預計於2024年投入運營。據指，該煉化一體化項目總投資約100億美元。

據沙特阿美介紹，公司將通過在華合資子公司華錦阿美對該項目進行開發。華錦阿美全稱華錦阿美石油化工公司，成立於2019年2月，中國兵器工業集團旗下的北方華錦化工集團持股36%，為第一大股東；沙特阿美持股35%，為第二大股東，遼寧盤錦地方國企鑫誠集團持有剩餘的29%股份。

【京東 9618】京東去年盈轉虧 股價曾跌穿200元關口 急挫近18%創新低 詳情請看【下一頁】

早前，沙特阿美與中國石化簽署諒解備忘錄，雙方將圍繞中國石化現有煉油化工和未來擴張項目合作，充分發揮雙方優勢，進一步強化長期合作關係。據中國石化方面介紹，公司將與沙特阿美共同優化合資企業福建聯合石化的運營。

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映 【青姐話】疫情底 有幾抵？

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機