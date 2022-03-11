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【新股IPO】內地鋰電池商中創新航申請香港上市　去年收入增1.4倍兼轉賺1.12億人幣

新股IPO 23:34 2022/03/11

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【新股IPO】內地鋰電池商中創新航申請香港上市　去年收入增1.4倍兼轉賺1.12億人幣

內地鋰電池製造商中創新航周五（11日）向聯交所遞交上市申請，華泰國際為獨家保薦人。中創新航2021年收入68.17億元（人民幣，下同），按年增1.41倍；經營利潤1.13億元，按年增85.3%；年內利潤1.12億元，2020年同期蝕1832.8萬元。

中創新航提到，去年前五大客戶的收入佔期內總營收約82.9%；2020年同期則為83.2%。2021年最大客戶收入為35.37億元，佔總收入51.9%；2020年則為55.1%。

中創新航在上市申請文件提到，按2021年裝機量計，中創新航在全球動力電池企業中排名第7；在中國第三方動力電池企業中排名第2。

中創新航：集資擴建動力電池儲能系統產業基地等

集資用途方面，中創新航稱部分所得款項用於1）新建和擴建多個動力電池和儲能系統的產業基地項目，包括用於採購設備、材料及其他；廠房及配套設施建設；前期規劃和試產。2）先進技術研發，包括先進材料、先進電池及電池全生命週期管理的核心技術開發；實驗、中試能力建設及先進製造技術開發。3）營運資金及一般公司用途。

中創新航稱，基於現有募投項目，估計各相關產業基地項目當下的產能預計將介乎10GWh至20GWh之間，對應的投資金額將介乎約50億至100億元，同時，將擴建現有的產業基地，增設多條生產線，並且持續進行技術改造升級，預期2022年及2023年有效產能將分別擴大至約25GWh及約55GWh。 

中創新航股東多為國企 小米有份投資

中創新航股東背景方面，廈門國企金圓投資持有56.86%；江蘇國企金壇控股持股16.74%；成飛集成持股10.03%等。小米 （01810） 有份投資，持股量約2.61%。

此前消息指，中創新航集資額或高達15億美元（約117億港元），有望成為今年來本港最大規模的IPO。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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