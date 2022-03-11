【KKday獨家】WFH的另類選擇 Happy Kitchen Cafe 4小時包三餐超筍套餐199元起

第五波疫情嚴竣，為減少人與人的接觸，不少公司都實行WFH，但是香港地小人多，不是每個人屋企都能夠有地方工作，或能夠集中精神，有見及此，銅鑼灣Fashion Walk德國寶全新Lifestyle旗艦店內的Happy Kitchen Cafe，推出全新「4小時包三餐超筍套餐」，早餐、午餐、下午茶隨您嘆，除有「尊享座位」提供USB叉電插頭及電腦插頭任用，還有齊全天候淨化、消毒設備，為大家打造寧靜而安全嘅地方令你安心又專心工作！

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Happy Kitchen Cafe秉承Lifestyle旗艦店的設計概念，以大自然和時代科技為主要意念，以樹木等植物去構築環境，同時又配備Chill舒適的皮革座椅，讓大家在享受每刻時間，在銅鑼灣繁忙鬧市中享受到平靜稍作休息。

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記者：張以正