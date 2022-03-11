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【反壟斷】歐盟及英國正調查Google、Facebook廣告協議　包括有否非法操縱網絡廣告價格

股市 22:55 2022/03/11

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【反壟斷】歐盟及英國正調查Google、Facebook廣告協議　包括有否非法操縱網絡廣告價格

有外電指，歐盟及英國反壟斷部門正各自加大針對大型科技公司監管力度，雙方將對Alphabet（美：GOOGL）旗下Google與Facebook母企Meta（美：FB）是否曾試圖非法操縱網絡廣告價格正式展開反壟斷調查。

歐盟委員會（European Commission）周五表示，正與英國成立競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority）各自對一項2018年的交易展開調查，該交易被稱為 「Jedi Blue」，最初出現在美國德州政府有份在一年半前提出一項訴訟中。歐盟稱，該交易或阻礙廣告技術同業以及造成部分出版商在展示廣告時處於劣勢。

目前網上廣告會採用頭部競價（Header Bidding），許多新聞提供商等出版企業同時向多個廣告交易平台和網絡提供廣告空間，從而產生更多廣告收入。而Jedi Blue 協議則使 Meta 能夠通過其 Meta Audience Network 參與Google廣告公開競價計劃，而 Google理應是Meta 的競價對手。

歐盟反壟斷負責人Margrethe Vestager表示，Google及Meta 達成Jedi Blue協議，Google公開競標技術涉在出版商於官網或 App 上展示廣告時予以弱化並排除在市場之外。歐盟調查另一個方向是Google 是否濫用其主導地位，若屬實，意味Facebook將可脫困。

外電引述Google稱，Jedi Blue是一項公開、有利於競爭的協議，使 Facebook Audience Network能夠與其他數十家公司一起參與其公開招標計劃。Meta 稱，與Google協議並非排他性競價，公司與其他競標平台有類似協議，認為有助於增加廣告展示空間的競爭。

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