【山地悠遊人生@iM網欄】非常一般的四季 ARGO 自助午餐

四季酒店大堂酒吧以前叫 Blue Bar,是全港數一數二的雞尾酒酒吧,去年裝修,重開後改名做Argo,酒吧水準依然很高,並提供自助午餐。星期一至五收費$460+10%,週末每位$638+10%, 以上價錢包一杯咖啡或茶。平日跟週末的食物區別不大,唯一分別是只在星期六、日供應生蠔。

四季酒店全新Argo酒吧 ,好評如潮,網上評語超夢幻自助午餐,才華橫溢的烹飪團隊打造的精選國際美食,在明亮而有特色的環境中享用自助午餐等等,餐廳只接受60日內的訂座,剛開業初期,我連續好幾次嘗試電話預訂,都不得要領。終於在2月中,第五波疫情擴散時成功預訂。

我星期六中午十二時到達,門口已有食客等候入座,Argo 滿座,我被安排到大堂的GALLERY,拿食物也挺方便。食物陣容包括各款海鮮、刺身、沙律冷盤、西式熱盤、燒牛肉、中式小炒、即煮麵食和著名的甜點。

賣點在於高質食材,新鮮海鮮。當日有長腳蟹、開邊琵琶蝦、翡翠黃金螺和青口。對於喜歡吃蟹的我,大失所望,琵琶蝦厚肉但韌,嚡口。長腳蟹雖然充滿海水,但完全不鮮甜,品嘗一條蟹腳後,只得放棄。

當日的生蠔瘦到只是皮包骨,真不敢相信是四季的水準,鄰桌客人投訴生蠔,經理從廚房端上半打精挑細選的生蠔,但我覺得分別不大,只好作罷!

冷盤海鮮每次小量推出,不斷補給,不會出現過度冰鎮,也不會滲入碎冰或冰水,溫度恰到好處,有高質的厚切油甘魚和三文魚刺身十分鮮甜,高水準。

我最欣賞沙律區,提供火箭菜、羅馬生菜更採用了中間最嫩的部分,爽脆鮮甜,配上西班牙火腿,法國芝士,Sun-dried tomato、鯷魚柳和珍珠洋葱等,毋須沙律醬,讓客人以最傳統天然的方式去配搭,品嘗最原始的農場鮮味。

另有風乾牛肉,西班牙火腿鹹香細膩,香草煙三文魚口感柔軟,一放入口已感覺到頂級滋味。

開放式廚房提供即煮粉麵、煎鵝肝醬、燒西冷牛肉和烤雞,口感和味道不過不失。

好特別的鵝肝疏乎厘Pancake。

燒味和蝦餃是四季酒店必食之選,高質中式食物還有油雞。西式帶子玉米湯濃湯和煎羊排很滿意。西冷肉質嫩滑。即叫即煮粉麵檔都沒有肚皮嘗試。

食物貴精不貴多,最讚是多款精緻甜品,綠茶蛋糕細膩甘香、無花果淡雅清香,香氣誘人,沒有多餘添加,最好是不太甜或酸。品嚐三分二的甜品款式,最受歡迎是馬卡龍,有多種口味,使用優質天然原材料。在結帳前,服務會分發每人一盒MÖVENPICK 雪糕,有玫瑰以及朱古力兩款口味。

當中都红莓(覆盆子)蛋糕軟滑,果香細膩。

訂座時服務生問有沒有慶祝活動,我朋友生日,餐廳送一個红莓小蛋糕,也是所有甜品中最美味的。

Argo 主色調是藍綠色,給人給人溫暖的感覺。可惜窗邊座位並不多,裡面有個優美的小偏廳,如果想坐,就一定需要提前兩個月訂位。

Gallery的裝潢耳目一新,環境非常恬靜,客人全都斯文有禮,加上Gallery茶藝師免費送一小壺特級靚茶消滯。

個人覺得,跟家人或朋友輕輕鬆鬆,在明亮又有特色的環境中享用自助午餐,是個不錯的選擇。可惜生蠔和海鮮質量差,甜品和沙律比較出色。比較適合平日約朋友舒舒服服食午飯,服務有保證,自助餐食物不能要求過高,價錢亦合理。

餐廳暫時只開週末,而且只接受兩個月內嘅訂位,週末基本上爆滿。

ARGO 自助午餐

地址:中環金融街8號香港四季酒店大堂

電話:3196-8882

電郵:argobar.hongkong@foursessons.com

供應時間:星期一至日中午12:00 –下午2:30

價錢:星期一至五$460+10%,週末每位$638+10%, 包一杯咖啡或茶

