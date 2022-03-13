【山地悠遊人生@iM網欄】非常一般的四季 ARGO 自助午餐

四季酒店大堂酒吧以前叫 Blue Bar，是全港數一數二的雞尾酒酒吧，去年裝修，重開後改名做Argo，酒吧水準依然很高，並提供自助午餐。星期一至五收費$460+10%，週末每位$638+10%， 以上價錢包一杯咖啡或茶。平日跟週末的食物區別不大，唯一分別是只在星期六、日供應生蠔。

四季酒店全新Argo酒吧 ，好評如潮，網上評語超夢幻自助午餐，才華橫溢的烹飪團隊打造的精選國際美食，在明亮而有特色的環境中享用自助午餐等等，餐廳只接受60日內的訂座，剛開業初期，我連續好幾次嘗試電話預訂，都不得要領。終於在2月中，第五波疫情擴散時成功預訂。

我星期六中午十二時到達，門口已有食客等候入座，Argo 滿座，我被安排到大堂的GALLERY，拿食物也挺方便。食物陣容包括各款海鮮、刺身、沙律冷盤、西式熱盤、燒牛肉、中式小炒、即煮麵食和著名的甜點。

賣點在於高質食材，新鮮海鮮。當日有長腳蟹、開邊琵琶蝦、翡翠黃金螺和青口。對於喜歡吃蟹的我，大失所望，琵琶蝦厚肉但韌，嚡口。長腳蟹雖然充滿海水，但完全不鮮甜，品嘗一條蟹腳後，只得放棄。

當日的生蠔瘦到只是皮包骨，真不敢相信是四季的水準，鄰桌客人投訴生蠔，經理從廚房端上半打精挑細選的生蠔，但我覺得分別不大，只好作罷！

冷盤海鮮每次小量推出，不斷補給，不會出現過度冰鎮，也不會滲入碎冰或冰水，溫度恰到好處，有高質的厚切油甘魚和三文魚刺身十分鮮甜，高水準。

我最欣賞沙律區，提供火箭菜、羅馬生菜更採用了中間最嫩的部分，爽脆鮮甜，配上西班牙火腿，法國芝士，Sun-dried tomato、鯷魚柳和珍珠洋葱等，毋須沙律醬，讓客人以最傳統天然的方式去配搭，品嘗最原始的農場鮮味。

另有風乾牛肉，西班牙火腿鹹香細膩，香草煙三文魚口感柔軟，一放入口已感覺到頂級滋味。

開放式廚房提供即煮粉麵、煎鵝肝醬、燒西冷牛肉和烤雞，口感和味道不過不失。

好特別的鵝肝疏乎厘Pancake。

燒味和蝦餃是四季酒店必食之選，高質中式食物還有油雞。西式帶子玉米湯濃湯和煎羊排很滿意。西冷肉質嫩滑。即叫即煮粉麵檔都沒有肚皮嘗試。

食物貴精不貴多，最讚是多款精緻甜品，綠茶蛋糕細膩甘香、無花果淡雅清香，香氣誘人，沒有多餘添加，最好是不太甜或酸。品嚐三分二的甜品款式，最受歡迎是馬卡龍，有多種口味，使用優質天然原材料。在結帳前，服務會分發每人一盒MÖVENPICK 雪糕，有玫瑰以及朱古力兩款口味。

當中都红莓（覆盆子）蛋糕軟滑，果香細膩。

訂座時服務生問有沒有慶祝活動，我朋友生日，餐廳送一個红莓小蛋糕，也是所有甜品中最美味的。

Argo 主色調是藍綠色，給人給人溫暖的感覺。可惜窗邊座位並不多，裡面有個優美的小偏廳，如果想坐，就一定需要提前兩個月訂位。

Gallery的裝潢耳目一新，環境非常恬靜，客人全都斯文有禮，加上Gallery茶藝師免費送一小壺特級靚茶消滯。

個人覺得，跟家人或朋友輕輕鬆鬆，在明亮又有特色的環境中享用自助午餐，是個不錯的選擇。可惜生蠔和海鮮質量差，甜品和沙律比較出色。比較適合平日約朋友舒舒服服食午飯，服務有保證，自助餐食物不能要求過高，價錢亦合理。

最新消息

餐廳暫時只開週末，而且只接受兩個月內嘅訂位，週末基本上爆滿。

ARGO 自助午餐

地址：中環金融街8號香港四季酒店大堂

電話：3196-8882

電郵：argobar.hongkong@foursessons.com

供應時間：星期一至日中午12:00 –下午2:30

價錢：星期一至五$460+10%，週末每位$638+10%， 包一杯咖啡或茶

作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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