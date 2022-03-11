【長和系】長實124億元出售倫敦寫字樓 持貨3年半賺48億元

繼去年出售飛機租賃業務後，長實(01113)再次進行大型資產出售。集團宣布，以12.1億英鎊即124億元，出售位於英國倫敦商業區的甲級寫字樓5 Broadgate。買家是韓國國民年金公團旗下一家間接全資附屬公司。長實認為，出售事項為公司提供變現其於目標集團及該物業所作投資的機會，將藉出售事項釋放該物業投資的潛藏價值，並獲得可觀出售收益，亦會將資本重新分配至其他投資機會。

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長實又表示，該項投資的總回報，即包括整個持有期内的租金收入、超過原來成本的物業升值，以及該項投資的對沖利潤，約為48 億元，即 45% 的投資回報。 長實於2018年中以從出售中環中心所得的部分資金，收購這個倫敦商業項目。

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早於去年底，市場已傳出長實將出售5 Broadgate予韓國國民年金，當時長實回應指，接到洽購建議並不代表會出售。

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