【新股IPO】瑞爾集團6639下周一截飛 孖展暫借出逾6500萬 國際配售已足額

正在招股的瑞爾集團（新上市編號：06639）將於下周一（14日）截飛，綜合多間券商顯示，瑞爾集團暫時共借出逾6500萬元孖展額，以公開發售部分集資金額計仍未足額。此外，其國際配售部分則已錄得足額認購。

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瑞爾集團是次發行4,652.75萬股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售，另設15%超額配股權；招股價為每股14.62元，集資最多約6.8億元；以每手500股計，一手入場費約7,383.67元；3月22日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利及瑞銀集團。

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是次招股瑞爾集團引入了5名基石投資者，包括OrbiMed Funds 、Hudson Bay、Harvest、Abax及現化牙科（03600）旗下高鵬香港，合共認購6,500萬美元等值股份，禁售期為6個月。

集資所得約55%將用於在現有、新一線及現有二線城市提升滲透率；約20%將用於進一步擴張至新二線城市；約15%用於建設及優化公司的信息技術基礎設施；餘下約10%為營運資金。

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記者：張以正