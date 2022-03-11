  • 21°C
香港時間 : 2022311日 (五) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】瑞爾集團6639下周一截飛 孖展暫借出逾6500萬 國際配售已足額

股樓投資 23:04 2022/03/11

分享：

正在招股的瑞爾集團（新上市編號：06639）將於下周一（14日）截飛，綜合多間券商顯示，瑞爾集團暫時共借出逾6500萬元孖展額，以公開發售部分集資金額計仍未足額。此外，其國際配售部分則已錄得足額認購。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

瑞爾集團是次發行4,652.75萬股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售，另設15%超額配股權；招股價為每股14.62元，集資最多約6.8億元；以每手500股計，一手入場費約7,383.67元；3月22日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利及瑞銀集團。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

是次招股瑞爾集團引入了5名基石投資者，包括OrbiMed Funds 、Hudson Bay、Harvest、Abax及現化牙科（03600）旗下高鵬香港，合共認購6,500萬美元等值股份，禁售期為6個月。

集資所得約55%將用於在現有、新一線及現有二線城市提升滲透率；約20%將用於進一步擴張至新二線城市；約15%用於建設及優化公司的信息技術基礎設施；餘下約10%為營運資金。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
瑞爾集團（06639） IPO 港股

下一篇文章

【iM人物專訪】漁民之子轉型上網賣海鮮 拓展漁業新方向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【快測平台】政府快速抗原測試陽性呈報平台啟用 申報時不可不知的10大事項
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款