【玄人‧峰語@iM網欄】吸取教訓再重新上路

上期文章提及香港的星盤步入丑宮時，正確應該是由亥宮步入子宮，對於手文之誤，歉意萬分。

上期跟大家用「七政四餘」星盤分析了香港目前的形勢，主力受「木剋土」二重奏的力量所制，所以香港受前所未見的壓力。問題是，星象如此，是福不是禍，是禍避不過，所以大勢上我們是要應劫的。問題是，要應劫也好，究竟是逆來作躺平式的順受?還是作好準備而迎接風暴(好像打風時做好準備一樣)?不同選擇，結果可以是兩碼子的事。我們做算命的，叫人趨吉避凶，就是這個意思，而非可以有有到無或由無到有。

今次香港的疫情，除了是天意要應劫外，人禍也要「應記一功」。宏觀而言，很多人會將香港跟新加坡及台灣去作比較，但為什麼人家對於控制疫情及善後處理可以做得那麼到位，而香港人力、物力、知識，都不比兩地差，為什麼會搞到今日的局面呢? 眼光決定策略，「蘿友」決定方向，而今日香港面對的局面，就是兩方面出現了問題。香港一直定位是國際城市，所以眼光也應該著眼香國際視野。此立論不是要學外國一定耍與「病毒共存」，而是只要日日留意外圍新聞，都知道Omicron的特點雖然死亡率低，但卻是一發就爆到九彩，所以。大方向是要作出一個估量，就是爆發時有什麼配套工具。這方面，其他競爭對手、甚至乎中國在沒事時，就計劃好最壞的時間如何應變，但我們只集中如何在數字上控制去達到「通關」的目標，完全沒做好防疫準備。這好比炒股票時，絕大部份人只將焦點放在贏錢時如何開心，但沒想一旦逆市來時如何保命，將風險減到最低。

另外，對於疫苗接種，香港也特別有趣，全世界最先免費開放給市免費接種，但接種率也是其低，為疫情擴散打開缺口。當然，很多人對疲苗不信任，擔人疫苗的負作用。而事實的大數據的預測早已告訴大家，注射跟不注射的後果，只是不少人卻相信一些小道分析。我們看一個八字、斗數盤也好、風水盤也好，先天上已有吉凶之星在其中，問題是我們究竟將焦點放在好的星還是壞的星上去解局，當然，我的經驗是大部份人都是無限放大負面點，而令自己走入死胡同內，自己搞死自己。坦白說，今次疫情的代價是犧牲了年長的一群，而這點早在一年前醫學界已早有預警，只是大眾不信大數據的預測而已。

常言道，香港是福地，也有人問我，今日的香港還有福嗎?我只可以說，香港還有些運仔。我身邊不少病理專家朋友，他們說今次香港爆疫代價很慘，但整體上還算是不幸之中的大幸，因為如果今天所爆的不是Omicron而是初起的新冠病毒或DELTA，結果一定比今天更慘烈十倍。今次的教訓，真的希望大家也能吸收經驗重新上路。

作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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