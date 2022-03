【玄人‧峰語@iM網欄】吸取教訓再重新上路

上期文章提及香港的星盤步入丑宮時,正確應該是由亥宮步入子宮,對於手文之誤,歉意萬分。

上期跟大家用「七政四餘」星盤分析了香港目前的形勢,主力受「木剋土」二重奏的力量所制,所以香港受前所未見的壓力。問題是,星象如此,是福不是禍,是禍避不過,所以大勢上我們是要應劫的。問題是,要應劫也好,究竟是逆來作躺平式的順受?還是作好準備而迎接風暴(好像打風時做好準備一樣)?不同選擇,結果可以是兩碼子的事。我們做算命的,叫人趨吉避凶,就是這個意思,而非可以有有到無或由無到有。

今次香港的疫情,除了是天意要應劫外,人禍也要「應記一功」。宏觀而言,很多人會將香港跟新加坡及台灣去作比較,但為什麼人家對於控制疫情及善後處理可以做得那麼到位,而香港人力、物力、知識,都不比兩地差,為什麼會搞到今日的局面呢? 眼光決定策略,「蘿友」決定方向,而今日香港面對的局面,就是兩方面出現了問題。香港一直定位是國際城市,所以眼光也應該著眼香國際視野。此立論不是要學外國一定耍與「病毒共存」,而是只要日日留意外圍新聞,都知道Omicron的特點雖然死亡率低,但卻是一發就爆到九彩,所以。大方向是要作出一個估量,就是爆發時有什麼配套工具。這方面,其他競爭對手、甚至乎中國在沒事時,就計劃好最壞的時間如何應變,但我們只集中如何在數字上控制去達到「通關」的目標,完全沒做好防疫準備。這好比炒股票時,絕大部份人只將焦點放在贏錢時如何開心,但沒想一旦逆市來時如何保命,將風險減到最低。

另外,對於疫苗接種,香港也特別有趣,全世界最先免費開放給市免費接種,但接種率也是其低,為疫情擴散打開缺口。當然,很多人對疲苗不信任,擔人疫苗的負作用。而事實的大數據的預測早已告訴大家,注射跟不注射的後果,只是不少人卻相信一些小道分析。我們看一個八字、斗數盤也好、風水盤也好,先天上已有吉凶之星在其中,問題是我們究竟將焦點放在好的星還是壞的星上去解局,當然,我的經驗是大部份人都是無限放大負面點,而令自己走入死胡同內,自己搞死自己。坦白說,今次疫情的代價是犧牲了年長的一群,而這點早在一年前醫學界已早有預警,只是大眾不信大數據的預測而已。

常言道,香港是福地,也有人問我,今日的香港還有福嗎?我只可以說,香港還有些運仔。我身邊不少病理專家朋友,他們說今次香港爆疫代價很慘,但整體上還算是不幸之中的大幸,因為如果今天所爆的不是Omicron而是初起的新冠病毒或DELTA,結果一定比今天更慘烈十倍。今次的教訓,真的希望大家也能吸收經驗重新上路。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

