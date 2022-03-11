【大行報告】大行指友邦回購屬驚喜　股價已反映疫情對首季業務挑戰

▲ 大行指友邦回購屬驚喜，又認為股價已反映疫情對首季業務挑戰。

友邦 （01299） 剛公布全年業績。按固定滙率基準計算，去年新業務價值按年升18%至33.66億美元，年化新保費增加6%至56.47億美元，新業務價值利潤率升6.3個百分點至59.3%，純利74.27億美元，按年升28.5%。集團派末期息每股108仙之餘，更出乎市場預期宣布未來3年大額回購100億美元（約780億港元）。各大行對友邦今份成績單普遍反應正面，指回購屬驚喜。

摩通認為友邦業績各方面均跑嬴預期，又對集團上市以來的首個回購計劃表示歡迎，重申「增持」評級，目標價100元。摩通指該股可受惠美國債息上升、中港通關，且在強勁資本狀況下中期增長有望獲重估。

瑞銀認為，Omicron影響下友邦今年首季業務增長具挑戰，惟相信已反映在估值上，又預期集團在主要市場的增長策略可繼續良好實踐，目標價101元，評級「買入」。

瑞銀又提到，友邦香港去年下半年新業務價值勁升82％，在本地市場推動下，邊際利潤更攀升至73.7%的紀錄高位，超出市場預期及高於主要競爭對手。除受惠高基數效應外，瑞銀相信部份原因是由於友邦產品組合改善、債息走高，以及超支幅度減少，而透過澳門對內地客銷售保單，亦屬支持因素。

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