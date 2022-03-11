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【盈喜盈警】電視廣播TVB料去年虧損擴大至少1.28倍至6.4億　收購士多及投資內容製作拖累總營運成本增14%

股市 21:42 2022/03/11

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【盈喜盈警】電視廣播TVB料去年虧損擴大至少1.28倍至6.4億　收購士多及投資內容製作拖累總營運成本增14%

電視廣播（TVB） （00511） 發盈警，預計去年收入增6%至28.99億元，但估計全年虧損約6.4億至6.6億元，以2020年TVB虧損約2.81億元推算，去年虧損擴大1.28倍至1.35倍。

TVB虧損擴大原因有三，首先是TVB去年8月收購電商平台士多集團作為增長戰略的一部分，認為大幅擴大本地電子商貿的規模，收購士多帶來了巨大的協同效應，與及與龐大的本地電視觀眾群進行交叉銷 售的機會。TVB提到，收購後每月平均電子商貿的收入確實增長了數倍，然而由於士多集團仍然處於投資階段，因此士多2021年出現虧損，拖累併表的電子商貿業務於上季錄得淨虧損。

其次是，TVB去年繼續投放資源於內容製作及人才， 以加強TVB核心創意實力，然而此項投資和收購士多導致去年總營運成本按年增14%至32.53億元。最後是，2020年TVB收到政府「保就業」計劃的一次性工資補貼，合共2.02億元，但2021年無再收到補則。

值得留意是，TVB對手、電訊盈科  （00008） 旗下免費電視ViuTV及相關業務去年分部收入增加1.5倍至8億元，EBITDA轉虧為盈賺9400萬元。

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港股 電視廣播（00511） 保就業 電子商貿 盈喜 盈警 電視 補貼 TVB

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