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【長實賣產】長實以約124億港元售倫敦商廈　持貨3年半賺48億港元、回報45%

股市 21:47 2022/03/11

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長實（01113）宣佈旗下的CK Steel（UK）Limited出售倫敦商廈「5 Broadgate」，成交價12.1億元英鎊。

長實 （01113） 宣佈旗下的CK Steel（UK）Limited出售倫敦商廈「5 Broadgate」的商業辦公單位連車位，成交價12.1億元英鎊，約相等於123.9億港元。計及其他資產與負債後，出售代價約為現金7.29億英鎊（約74.67億港元），買家是韓國國民年金的一間接全資附屬公司。

長實表示，於2018年6月以10億英鎊（約102.5億港元）購入「5 Broadgate」，投資3年半以來總回報，包括整個持有期内的租金收入、物業之升值，以及該項投資的對沖利潤，為約48億港元，即有45%投資回報 。

外電去年底曾報道，韓國國民年金及領盛投資管理將購入瑞銀位於倫敦「5 Broadgate」的總部，代價12.5億英鎊（約133億港元），而韓國國民年金將是今次競投的贏家。長實當時回應稱不作任何評論，又指有offer（併購建議）並不表示會出售。

負責是項交易的長實執行委員會成員馬勵志表示，長實的負債比率低，現金充裕，出售「5 Broadgate」後的負債比率將進一步下降，集團將繼續在不同的地區，包括香港及內地，物色更多新投資機會，稱全世界都是集團的潛在市場。

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