【保險業數據】滙豐保險：本港銀行保險渠道佔去年新造人壽業務年度化保費53%

▲ 去年滙豐保險整體市場份額升2.8個百分點，至17.4%。

保監局公布2021年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達6,027億元 ，按年微跌0.9%。滙豐保險回應保監局數據指，去年滙豐保險整體市場份額升2.8個百分點至17.4%，新造人壽業務年度化保費亦按年增長20%。

滙豐保險指，在香港人壽保險市場，銀行保險渠道去年仍然領先，佔全部新造人壽業務年度化保費53%。滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊表示，滙豐保險去年新造人壽業務年度化保費按年增加20%，憑藉此增長在銀行保險渠道取得30%的市場份額，成為領先的銀行保險商。展望未來，將繼續通過面對面，遙距視像以及數碼渠道，滿足客戶不同的需要。

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