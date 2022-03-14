【業績｜電子消費品】TCL電子跌6%　去年少賺近36%至11.8億、全年股息減21.2%

▲ 【業績｜電子消費品】TCL 電子去年少賺近36%至11.8億 派末期息16.7仙、全年股息減21.2%

主要生產銷售電視機的TCL 電子 （01070） 發布去年業績，全年收入增46.9%至748.47億元；純利11.84億元，按年減少35.9%；派末期息16.7仙，雖然按年增45.2%，但2021年公司無派中期息，而2020年則有派9.7仙中期息，故全年派息按年減21.2%。

TCL 電子今再跌6.4%，報3.08元，考驗3月9日3.05元低位。

TCL 電子提到，面板、芯片 等原材料及國際物流價格波動給行業帶來經營壓力，又稱受原材料價格上漲影響，持續經營業務淨利潤 達11.8億元，按年下降 35.9%。TCL 電子稱，行業雖有階段性調整，但全球業務規模仍在持續擴大。展望2022年，TCL電子，預計上游面板價格亦將趨落平穩。

業務分部方面，大呎吋顯示業務收入按年增長24.3%至492.7億元，中小呎吋顯示業務收入增長29.5%至143.8億港元，智慧商顯業務收 入按年增長18.3%至3.1億元；智能連接業務收入按年增長34.2%至15.6億元，智能家居業務收入按年增長78.9%至6.1億元，全品類營銷的分銷收入按年增長70.7%至63.7億元；全球互聯網業務亦同比增長 49.9%至18.5億元。

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