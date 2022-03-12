【室內設計】18萬輕裝修匯璽352平方呎單位 間房櫃加訂造傢俬擴闊生活空間

香港寸金尺土，居住環境空間有限，精明的戶主往往會通過室內設計，用盡每一吋的家居空間。今期介紹的案例，是一個實用面積只有352平方呎的1房單位，年輕戶主夫婦希望在盡量增加儲物空間的大前提下，但又不想犧牲室內活動空間。設計師於是通過拆除客廳牆壁並加入間房櫃，並巧妙地通過各種訂造傢俬，達成戶主的要求。

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今期《精明裝修》介紹位於南昌站上蓋私人住宅匯璽，為近年區內新盤，當中一房戶型單位屬不少新婚夫婦的上車之選。戶主夫婦為第一手業主，毋須大幅翻新單位，裝修工程總價只需185,000元，當中約一半為傢俬費用。

度身訂造間房櫃

設計師Janet將客廳與客房之間的一道隔牆拆除，並以一個度身訂造的間房櫃取代。她指出假如客人預算許可的話，她都會建議通過拆牆，令空間變得更實用。由於客廳面積本身不大，放置梳化後假如再加一個電視櫃，中間的通道就會變得非常狹窄，現在的安排就沒有這樣的問題，薄屏電視亦只需掛牆就可以。

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為了令客廳的燈光效果更柔和，設計師採用了燈槽照明，並在牆身做了向上光源款式的壁燈。客廳天花板安裝了一把木紋葉吊扇，營造出自然文藝風的感覺，由於客廳已設有燈槽及壁燈，因此毋須再採用吊扇燈。客廳原裝的窗簾是普通布拉簾，設計師就改用了兩道電動捲簾，一道設於窗口位，另一道設於露台門口位。由於電動捲簾沒有拉繩，觀感上更見簡潔。捲簾本身為半透光，捲簾頂部亦再加入燈飾效果。

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吧枱劃出用餐區

客廳和房間之間有一道玻璃趟門，設計師選擇了繼續保留。事實上，單位的多個部分，包括廚房、浴室、大門及地板均未有改動，不過在開放式廚房的範圍，就額外加裝了一張訂造的大理石吧枱，有助將飯廳從客廳區分出來，在廚房煮好餸後亦可以快速上菜，十分方便。吧枱上方亦安裝了一支吊燈，有助加強用餐區的情調。

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通過玻璃趟門後，會發現原裝衣櫃的位置，換上了全新的訂造衣櫃，主因是戶主覺得原裝衣櫃不合用，要求另造一個間隔合適的衣櫃。衣櫃的一邊是浴室，另一邊是客房，兩邊之間本來有一道趟門以作私隱分隔，但由於單位只有兩夫婦居住，加上要配合客房的大改裝，所以最後都將之拆除。

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儲物地台裝滲燈

客房範圍基本上都被大床佔據，新造衣櫃已緊貼客房的大床，大床前方特別造了一個儲物地台，地台範圍亦加裝了滲燈，方便上落之餘亦有助增加收納空間。間房櫃面向客房的一邊，亦造了多個儲物櫃，以及一個設有電掣位及照明燈的床頭櫃。至於客房的全遮光布窗簾，就保留了原裝設計毋須改動。

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▲ 裝修平面圖

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裝修費用 清拆工程：20,000元 水電工程：15,000元 油漆工程：30,000元 木工、雜項工程：25,000元 傢俬：95,000元 裝修工程總價：185,000元

圖片來源：三作設計3Top

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責任編輯：嚴浩文