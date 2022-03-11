▲ 【大行看法】券商：京東上季業績穩健、料續跑贏同行 宏觀轉弱故輕微下調京東目標價

京東 （09618） （美：JD）上季業績好過預期，惟受到美國上市中概股除牌憂慮升溫，隔夜美股ADS大跌，券商輪流發表報告，認為京東業績穩健，但宏觀環境較弱，以及中概股投資情緒疲弱，輕微下調目標價。

中金發表報告指，京東上季收入符合預期，主要受惠於強勁自營產品銷售、佣金廣告收入以及物流收入貢獻，而且高效成本控制及新業務虧損少於預期，帶動經調整純利勝預期。中金指出，基於宏觀環境不確定性，將京東2022年及2023年的經調整純利預測分別下調約2.3%及1.4%，至216億和310億元人民幣。中金又稱，考慮到市場環境低迷，下調京東美股目標價6.4%至88美元；維持跑贏行業評級。

花旗：看好京東能夠度過疲弱宏觀環境

花旗則維持京東美股目標價99美元及增持評級，看好京東能夠度過疲弱的宏觀環境。花旗認為，京東第四季度業績穩健，但市場認為年度活躍用戶增幅令人失望，疊加中概股退市擔憂，股價遭到拋售。花旗稱，京東對其體成長保持彈性具有信心，但今年上半年將可能面臨高基數的問題，分別下調京東2021年及2022年經調整純利約1.2%和4.1%。

大摩：消費疲弱或影響今年京東盈利率

摩根士丹利同樣認同京東上季業績穩固，今年業務展務正面，但宏觀消費環境具挑戰，加上中概股投資情緒疲弱，同時騰訊將分派京東持股，京東股價短期受壓。大摩基於消費疲弱情況影響盈利率下降，下調京東今、明年經調整純利3%及7%，將京東美股目標價由85美元降至75美元，維持「增持」評級。

大和：京東股價回調屬良好買入機會

大和指出京東上季用戶增幅、收入增長及盈利能力等均符預期，大和指出，雖然京東對上半年宏觀消費審慎，但相信京東市佔率仍有增長空聞，料可以跑贏同行。

大和稱市場短期對京東投資情緒或較弱，但認為若京東回調都是良好的買入機會，認為集團的增長前景穩健。大和將京東目標價由425港元下調至385港元，但維持「買入」評級。

麥格理：雖然內地出現宏觀挑戰 但料京東市場份額持續提升

麥格理則稱，上季京東受惠於成本控制效率提高，經調整純利好過預期，提到京東全渠道零售策略繼續推動用戶增長，具核心競爭力供應鏈讓京東免受市場競爭加劇及宏觀環境波動的影響。

近期內地出現宏觀挑戰，麥格理相信，京東市場份額持續提升，認為受惠用戶擴張及成本控制，收入將穩健增長。麥格理亦認同，近期京東跌勢提供一個良好入市機會，面對宏觀不確定性及市場競爭，看好京東在行業表現，維持「跑贏大市」評級，將目標價由402港元下調至401港元。

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