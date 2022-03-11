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【俄烏局勢】Facebook及Instagram暫允發布對俄暴力言論 如詛咒普京死亡

環球政經 20:27 2022/03/11

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據《路透社》報道，Meta（美：FB）將暫時放鬆關於仇恨言論政策，允許部份國家的Facebook和Instagram用戶，發布如呼籲對入侵烏克蘭的俄軍施暴，希望俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）死亡的消息等暴力言論。

報道引述內部郵件指出，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，Facebook和Instagram暫時允許部分地區用戶發表，「俄羅斯入侵者去死」等通常會違反社群規定的暴力言論，惟集團強調不允許對俄羅斯平民發布暴力言論。平台又容許用戶發布要求俄羅斯及白俄羅斯兩位領導人死亡的訊息，除非帖文提及其他對象或提及位置和方法，帖文就會被刪除。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

臨時政策變更適用於亞美尼亞、阿塞拜疆、愛沙尼亞、格魯吉亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克和烏克蘭。

俄羅斯駐美國大使館表示Meta的臨時政策煽動對俄羅斯人的仇恨和敵意，要求華盛頓方面停止Meta的「極端主義活動」。

俄羅斯監管機構上周下令封鎖Facebook，以反擊平台對俄羅斯官方媒體資訊傳播作出限制。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股  【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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社交平台 制裁 美國大使館 Meta 白俄羅斯 亞美尼亞 阿塞拜疆 格魯吉亞 波蘭 立陶宛

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