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【第五波疫情】多間銀行因應疫情調整分行服務 滙豐6間中小企中心 下周一起暫時關閉

理財智慧 17:30 2022/03/11

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第五波疫情持續，截至周五（11日），多間銀行因應疫情調整分行服務。當中包括滙豐6間中小企中心下周一起暫時關閉；恒生銀行6間分行今日起暫停服務；中銀香港4間分行今日起暫停營業；大新銀行5間分行今日起暫停服務，信銀國際目前有9間分行暫停服務。詳情如下：

【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援【下一頁

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

滙豐自下星期一起，5間位於主要商業區的中小企中心會繼續營業，其餘6間中小企中心則暫停營業直至另行通知。銀行同時提升實時遙距服務，透過24小時服務渠道及數碼平台，支持中小企日常營運所需。滙豐表示第五波疫情以來，商業客戶的數碼平台用量顯著上升，2月數碼支付交易量按年升四成半，透過流動應用程式登入次數亦升三成。

恒生銀行因應員工的2019冠狀病毒病個案，6間分行今日起暫停服務直至另行通知，包括太子道141號、新都會廣場、鰂魚涌、窩打老道、開源道分行，以及總行3S總層Signature優卓理財中心，相關員工最後上班日期為前兩日。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

中銀香港因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，4間分行今日起暫停營業直至另行通知，包括莊士敦道、尖沙咀、沙田第一城及荃灣分行。至於利眾街及上葵涌分行今日起恢復營業。

大新銀行5間分行今日起暫停服務直至另行通知，以便安排全面及徹底清潔及消毒，有關分行包括金鐘、皇后大道東、紅磡、德福花園及天水圍分行。另外，葵芳、海趣坊及大埔分行已重開並照常營業。

上海商業銀行香港仔分行今日起暫停營業直至另行通知。

信銀國際目前有9間分行暫停服務直至另行通知，包括皇后大道西、中信大廈、九龍灣、大圍及荃灣分行等。

【第五波疫情】九巴手機程式新增社區抗疫資訊 快速檢測包優惠價200元/2盒【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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