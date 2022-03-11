【二手樓價】美孚新邨本星期內第3宗蝕讓　業主高位買入現輸231萬

近來二手市場頻現蝕讓，藍籌屋苑美孚新邨更在一星期內錄得3宗蝕讓個案。利嘉閣陳鴻信表示，美孚新邨一期百老匯街2號中層A室，實用面積約885平方呎，採三房間隔，座向北，外望公園及泳池景。單位新近以1,268.8萬元易主，折合實用面積呎價約14,337元。

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陳鴻信補充，買家屬本區換樓客，據了解，原業主約於2018年8月，以約1,500萬元購入上述物業，持貨約3年多，現轉手帳面蝕讓約231.2萬元或15%。屋苑現時約有544個放盤提供，最低入場費由590萬元起。

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本宗成交為周內美孚新邨第3宗蝕讓，前兩宗個案單位貶值幅度較低，皆為約3%。值得留意的是，三宗成交業主皆於2018年買入，由於當其時正值樓價高位，業主以較高售價買入單位，雖然持貨滿3年額外印花稅鬆綁即售，避免「硬食」辣招稅，但仍難以獲得豐厚利潤，甚至要蝕讓離場。

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