【蘋果新機】第三代iPhone SE跑分曝光　效能評分竟與iPhone 13接近？

▲ 據跑分平台Geekbench的評分指出，其初期效能評分結果，也與iPhone 13相當接近，外界更稱新iPhone SE為「小野獸」。

蘋果（Apple）早前在春季發布會上，宣布推出第三代iPhone SE。雖然其價格只需3,699港元，但新iPhone SE卻搭載最新的A15芯片，與旗艦手機iPhone 13屬同一等級。據跑分平台Geekbench的評分指出，其初期效能評分結果，也與iPhone 13相當接近，外界更稱新iPhone SE為「小野獸」。

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據Geekbench初期測試顯示，即使第三代iPhone SE的電池容量較iPhone 13小，但其評分結果卻十分接近。當中iPhone SE的單核及多核得分，分別為1,695分及4,021分；至於iPhone 13單核、多核評分為1,672分及4,481分。



蘋果指出，相比前一代，第三代iPhone SE採用A15芯片後，圖形處理性能快1.2倍，記憶體多1GB，任務處理更流暢，應用程式之間切換時也可減少刷新次數。

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責任編輯：廖淑瑩