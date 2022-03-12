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【蘋果新機】第三代iPhone SE跑分曝光　效能評分竟與iPhone 13接近？

科技 11:00 2022/03/12

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據跑分平台Geekbench的評分指出，其初期效能評分結果，也與iPhone 13相當接近，外界更稱新iPhone SE為「小野獸」。

蘋果（Apple）早前在春季發布會上，宣布推出第三代iPhone SE。雖然其價格只需3,699港元，但新iPhone SE卻搭載最新的A15芯片，與旗艦手機iPhone 13屬同一等級。據跑分平台Geekbench的評分指出，其初期效能評分結果，也與iPhone 13相當接近，外界更稱新iPhone SE為「小野獸」。

【蘋果動向】信仰之線？ 蘋果Thunderbolt 4 Pro連接線售949元起

據Geekbench初期測試顯示，即使第三代iPhone SE的電池容量較iPhone 13小，但其評分結果卻十分接近。當中iPhone SE的單核及多核得分，分別為1,695分及4,021分；至於iPhone 13單核、多核評分為1,672分及4,481分。
 
蘋果指出，相比前一代，第三代iPhone SE採用A15芯片後，圖形處理性能快1.2倍，記憶體多1GB，任務處理更流暢，應用程式之間切換時也可減少刷新次數。

【蘋果發布會重點】新iPhone 、iPad Air登場 桌面電腦Mac Studio搭載新芯片

【新iPhone】第三代iPhone SE時隔兩年登場 彭博：不符合Apple標準

責任編輯：廖淑瑩

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