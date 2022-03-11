【二手樓價】居屋業主急換樓不惜蝕讓　叫價低過買入價仲有得減　景盛苑312萬沽4年貶值5%

有業主乘機趁樓價回調時在置業階梯「更上一層樓」，為買入新居急售居屋，甚至不惜蝕讓。美聯物業黃嘉明表示，粉嶺居屋景盛苑本月首宗成交，一名80後首置客以「居二價」312萬元覓得一房戶，低市價約一成，而原業主因換貨急售，故持貨近4年帳面蝕17萬元。

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黃嘉明表示，最新成交單位是景盛苑C座高層06室，實用面積433平方呎，屬一房間隔，原業主由於購入區內一個新盤，所以急售單位，最初開價325萬元放售，由於售價吸引，獲得一名區内80後首置客垂青，買家更大膽還價4%之後，在居屋第二市場以312萬元成交，低市價約一成，實用呎價7,206元。



黃嘉明表示交，原業主於2018年6月以329萬元購入上述物業，單位的開價、以及成交價均跌破買入價，原業主持貨近4年帳面蝕讓17萬元。

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