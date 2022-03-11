【第五波疫情】華橋永亨分行下周起隔日輪流營業　繼滙豐後再有銀行作同樣安排

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美國聯儲局下周議息結果怎預示？（有片）
繼滙豐 （00005） 後，再有銀行宣佈旗下分行隔日輪流營業。華橋永亨宣佈，因應疫情最新發展，以及為保障客戶及員工的健康，從3月14日起至4月22日，分行服務安排調整如下。此外，分行匯款服務及電子結算截止時間仍維持調整後的每日下午2時正：
以下分行營業日子如下：
日期：3月14日 / 3月16日 / 3月18日 / 3月22日 /3月24日 / 3月28日 / 3月30日 / 4月1日 / 4月7日 / 4月11日 / 4月13日 / 4月19日 / 4月21日
時間：上午11時半至下午4時正
|分行
|地址
|總行
|皇后大道中161號
|西區分行
|西營盤德輔道西139-141號
|莊士敦道分行
|灣仔莊士敦道131-133號
|北角分行
|北角英皇道441-443號
|筲箕灣分行
|筲箕灣寶文街1號峻峰花園
|長沙灣分行
|長沙灣副食品批發市場行政大樓一樓T-301室
|油麻地分行
|油麻地彌敦道507號
|土瓜灣分行
|土瓜灣土瓜灣道237號A
|新蒲崗分行
|新蒲崗爵祿街66-70號地下
|尖沙咀分行
|尖沙咀金馬倫道54號
|深水埗分行
|深水埗長沙灣道57號
|將軍澳分行
|將軍澳MCP Central商場一樓1022-23號舖
|荃灣分行
|荃灣眾安街35號
|大埔分行
|大埔大榮里12-26號F舖
|元朗分行
|元朗青山公路40-54號地下1-3號舖
以下分行營業日子如下：
日期：3月15日 / 3月17日 / 3月21日 / 3月23日 / 3月25日 / 3月29日 / 3月31日 / 4月4日 / 4月6日 / 4月8日 / 4月12日 / 4月14日 / 4月20日 / 4月22日
時間：上午11時半至下午4時正
|分行
|地址
|中區分行
|皇后大道中5號衡怡大廈地下
|金銀貿易場分行
|上環孖沙街12-18號一樓
|銅鑼灣分行
|軒尼詩道443-445號
|跑馬地分行
|跑馬地景光街15-17號2號舖
|太古城分行
|太古城道17號華山閣G12號舖
|長沙灣分行
|長沙灣副食品批發市場行政大樓一樓T-301室
|九龍分行
|佐敦彌敦道298號
|旺角道分行
|旺角旺角道16號
|尖沙咀宏富理財中心
|尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
|開源道分行
|觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01室
|黃埔新邨分行
|紅磡黃埔新邨德民街8-10號
|美孚分行
|美孚新邨萬事達廣場地下N52號舖
|葵涌分行
|葵涌葵興路100號葵涌中心
|大圍分行
|沙田大圍道32-34號
|屯門分行
|屯門鄉事會路52-62號萬祥樓地下1-2號舖
另外，華僑永亨銀行宣布，總行有員工初步確診感染新型冠狀病毒，已立即對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。該行將於3月14日恢復營業。
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