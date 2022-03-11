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【第五波疫情】華橋永亨分行下周起隔日輪流營業　繼滙豐後再有銀行作同樣安排

Hot Talk 19:10 2022/03/11

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華橋永亨分行下周起隔日輪流營業，繼滙豐後再有銀行作同樣安排。

繼滙豐 （00005） 後，再有銀行宣佈旗下分行隔日輪流營業。華橋永亨宣佈，因應疫情最新發展，以及為保障客戶及員工的健康，從3月14日起至4月22日，分行服務安排調整如下。此外，分行匯款服務及電子結算截止時間仍維持調整後的每日下午2時正：

以下分行營業日子如下：
日期：3月14日 / 3月16日 / 3月18日 / 3月22日 /3月24日 / 3月28日 / 3月30日 / 4月1日 / 4月7日 / 4月11日 / 4月13日 / 4月19日 / 4月21日
時間：上午11時半至下午4時正

分行 地址
總行 皇后大道中161號
西區分行 西營盤德輔道西139-141號
莊士敦道分行 灣仔莊士敦道131-133號
北角分行 北角英皇道441-443號
筲箕灣分行 筲箕灣寶文街1號峻峰花園
長沙灣分行 長沙灣副食品批發市場行政大樓一樓T-301室
油麻地分行 油麻地彌敦道507號
土瓜灣分行 土瓜灣土瓜灣道237號A
新蒲崗分行 新蒲崗爵祿街66-70號地下
尖沙咀分行 尖沙咀金馬倫道54號
深水埗分行 深水埗長沙灣道57號
將軍澳分行 將軍澳MCP Central商場一樓1022-23號舖
荃灣分行 荃灣眾安街35號
大埔分行 大埔大榮里12-26號F舖
元朗分行 元朗青山公路40-54號地下1-3號舖

以下分行營業日子如下：
日期：3月15日 / 3月17日 / 3月21日 / 3月23日 / 3月25日 / 3月29日 / 3月31日 / 4月4日 / 4月6日 / 4月8日 / 4月12日 / 4月14日 / 4月20日 / 4月22日
時間：上午11時半至下午4時正

分行 地址
中區分行 皇后大道中5號衡怡大廈地下
金銀貿易場分行 上環孖沙街12-18號一樓
銅鑼灣分行 軒尼詩道443-445號
跑馬地分行 跑馬地景光街15-17號2號舖
太古城分行 太古城道17號華山閣G12號舖
長沙灣分行 長沙灣副食品批發市場行政大樓一樓T-301室
九龍分行 佐敦彌敦道298號
旺角道分行 旺角旺角道16號
尖沙咀宏富理財中心 尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
開源道分行 觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01室
黃埔新邨分行 紅磡黃埔新邨德民街8-10號
美孚分行 美孚新邨萬事達廣場地下N52號舖
葵涌分行 葵涌葵興路100號葵涌中心
大圍分行 沙田大圍道32-34號
屯門分行 屯門鄉事會路52-62號萬祥樓地下1-2號舖

另外，華僑永亨銀行宣布，總行有員工初步確診感染新型冠狀病毒，已立即對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。該行將於3月14日恢復營業。

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