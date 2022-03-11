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【調查報告】Google發表全球社區流動性報告 香港公眾地方人流減半

理財智慧 18:47 2022/03/11

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最近兩週本港確診數字急升，按人口比例確診數字，本港現時為全球最高之一，Google近日亦發表全球各社區的流動性報告，用以反映防疫措施如何影響社區人流及其趨勢變化，報告顯示香港公眾地方人流減半。

【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援【下一頁

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

截至3月6日，Google社區流動性報告的香港數據顯示，零售及休閒場所如餐廳、咖啡店、商場、主題公園、博物館、圖書館等人流下跌45%；公眾地方包括公園、沙灘等人流下跌52%；公共交通包括巴士站、鐵路站等人流下跌44%；工作場所人流下跌39%，比起其他地方，超級市場及藥房等人流反而上升了9%，推斷與近日市民搶購日常用品有關，而住宅範圍內的人流亦上升19%。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

另一方面，根據Apple的移動趨勢報告，香港人在63個國家或地區當中，最近7天平均移動趨勢全球排尾二，僅高於澳門，反映本港市面人流大減。

【第五波疫情】九巴手機程式新增社區抗疫資訊 快速檢測包優惠價200元/2盒【下一頁

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記者：鄭日棱

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