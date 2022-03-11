【烏克蘭戰爭】世衛籲烏銷毀高危病原體 防止外洩機會

俄羅斯烏克蘭戰爭持續，俄軍持續進攻烏克蘭多個城市。世界衛生組織（WHO）建議烏克蘭當局，銷毀在實驗中的高危病原體樣本防止外洩，造成病毒在人群中傳播。據報烏克蘭實驗室亦有關於近期流行的新冠肺炎病毒研究，烏克蘭當局未有回應言論。

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世衛生物安全專家表示，俄羅斯入侵並轟炸烏克蘭城市，增加設施受損後病原體洩漏風險。世衛表示，組織多年來一直與烏克蘭公共衛生實驗室合作，訂立防止意外或故意釋放病原體的安全措施。作為相關工作的一部分， 世衛強烈建議烏克蘭衛生部及其他負責機構，銷毀公共衛生實驗室的病原體。

烏克蘭公共衛生實驗室和其他國家一樣，旨在進行減輕動物和人類危險疾病威脅研究，包括近期流行的新冠肺炎。實驗室已得到美國、歐盟和世衛支持。惟世衛並未提及建議何時提出，亦未透露烏克蘭實驗室中儲存病毒樣本的信息。烏克蘭官員未有回應相關報道，世衛亦未透露烏克蘭當局是否遵從建議。

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外媒分析指，烏克蘭實驗室正處於俄烏信息戰中心位置。俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova本周重申，美國在烏克蘭設有生物武器實驗室，俄軍在烏克蘭文件中發現，烏克蘭正透過緊急銷毀實驗樣本，刪除原本打算進行的軍事生物武器計劃證據。

華府和烏克蘭政府一再否認指控，美國政府反指俄羅斯或藉此為由，部署使用生化武器。世衛聲明中亦未提及生物戰，僅鼓勵各方合作，安全可靠地處理遇到的任何病原體，根據需要去尋求技術援助。

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責任編輯：李俊儀