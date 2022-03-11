【Tesla】Tesla荃灣設新界西最大型充電站　36個充電器正式運作

▲ Tesla新界西最大型的充電站已正式投入服務，站內提供超過30個充電器。（Tesla提供圖片）

電動車品牌Tesla宣布，Tesla新界西最大型的充電站已正式投入服務，站內提供

超過30個充電器，以及不同方便快捷的充電方式，滿足各車主的電動車生活模式。

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Tesla指，新界西為Tesla車主建議設立充電站的熱門地點之一。為滿足更多區內電動車的充電需要，該企在荃灣Plaza 88設立了目前新界西最大的充電站，車主須留意要經馬頭壩道駛入)充電站。場內有6個V3超級充電器和30個目的地充電器，提供不同方便快捷的充電方式，滿足各車主的電動車生活模式。

全港現有231個超級充電器

Tesla目前於全港設有48個Supercharger超級充電站，提供231個Supercharger超級充電器。另外，全港亦有超過600個公共和共享的Tesla充電器，未來Tesla會繼續擴展充電網絡及引入更快速充電技術。

Tesla車主可配合自已的生活節奏，選擇不同方式為自已的電動車充電。以Supercharging超級充電站為例，車主在路上快速充電，應付之後的旅程。以Tesla Model 3長續航版本最高充電功率計算，充電速度為5分鐘續航約120公里，每小時約1,600公里(250kW)。

Supercharging充電成本在繁忙時段及繁忙時段分別為每公里約0.4元及港幣0.2元。以同級別的燃油車計算，油費平均每公里則約1.97元（假設油價每公升17元）。

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責任編輯：葉泳珊

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