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日本311地震11周年 3.8萬人仍流離失所

環球社會熱點 18:17 2022/03/11

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周五（11日）為日本311大地震11周年，多個縣市的災區民眾一早開始祭拜遇難者，首相岸田文雄亦有出席悼念儀式。由於部分災區至今仍未恢復，估計至今仍有約3.8萬人仍流離失所。

【日本疫情】擬增入境人數 料廢大型活動人數限制 【下一頁】

當年災區福島﹑岩手及宮城於當地時間下午2時46分，集體舉行默哀儀式，悼念地震中的死難者。日本中央政府於去年10周年後，已取消主辦追悼儀式，北部奧羽地區的多個縣舉行小規模的悼念活動。

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首相岸田文雄在下午將抵達福島，出席由福島縣主辦的儀式。岸田文雄在儀式上表示，將盡力恢復災區，承諾讓日本成為足以抵抗天災的國家，亦會定期檢視政策，防範及緩和天災造成傷害及保障民眾性命。

福島計劃今年春天在部分區域解除疏散指示，但居民返家能否取得進展仍是未知之數。共同社指福島第一核電站反應堆報廢面臨熔落核燃料取出等眾多問題，亦憂慮明年開始的核廢水排放入海，或會引發新一輪形象受損。

日皇德仁生日開腔談姪女真子 冀構建尊重寬容社會 【下一頁】

共同社報稱，地震發生至今仍有約3.8萬人流離失所。福島縣雙葉町仍處於全町疏散狀態的，至6月才可能容許民眾返回居住，不少人已不顧禁令提前回家。77歲的當地居民細澤靖對此感到失望，即使過去11年，重建速度如此緩慢，他仍有家歸不得。

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責任編輯：吳漢培

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