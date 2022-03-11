【電子煙】內地第二次諮詢《電子煙》國家標準　霧芯科技盤前跌15%、上季盈利增長放慢至28%

▲ 【電子煙】內地第二次諮詢《電子煙》國家標準 霧芯科技盤前跌15%

內地擬標準化電子煙標準，國家煙草專賣局組織1月完成《電子煙》國家標準第一輪徵求意見，今日（11日）進行第二輪徵求意見，於3月17日結束。電子煙中概股霧芯科技（美：RLX）盤前股價大跌，最新跌15%，暫報1.98美元。

意見稿中提到，霧化物設計不應對未成年人產生誘導性，不應使產品特徵風味呈現除煙草外的其他風味。

另外，霧芯科技公布2021年第四季度及全年未經審計財報。霧芯科技2021年第四季度淨營收3.0億美元，按季增長13.6%、按年增長17.7%。

非美國通用會計準則下，霧芯科技第四季度經調整淨利潤為8,419萬美元，按季增長18.5%、按年增長27.9%。

全年業績方面，霧芯科技2021年全年淨營收13.4億美元，按年增長123.1%。非美國通用會計準則下，2021年全年經調整淨利潤增長181.1%至3.5億美元。

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電子煙國家標準第二次諮詢

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