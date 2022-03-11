【烏俄局勢】俄國擬將59間退俄外資收歸國有 普京：須實行「外部管理」 涉蘋果、IKEA、麥當勞等

俄羅斯入侵烏克蘭逾兩星期，多間跨國企業紛紛宣布關暫停在俄羅斯的業務，嚴重影響俄羅斯經濟。據外媒引述知情人士報道，俄方政府和總檢察院周四（10日）收到一份名單，列出59家由於停止在俄經營或撤出俄市場而可能面臨國有化的外資公司。

普京（Vladimir Putin）周四與俄政府官員的會晤中表示，支持引入「外部管理」制度，將已撤離俄羅斯的外資企業移交及重新營運，當局已設立完整法律及市場系統支援。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）亦指，政府早已起草有關法案，將密切關注情況，若外資沒有合理理由關閉業務，當局很可能引入外部管理制度。

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這份名單包括蘋果公司（APPLE）、宜家（IKEA）、微軟、IBM、殼牌（SHELL）、麥當勞、保時捷、豐田、H&M等企業。據指，國有化名單處於「開放狀態」，一些在俄的外國公司會被列入。

歐美多國連日來對俄實施嚴重的經濟制裁，已經對俄經濟造成嚴重打擊，導致盧布暴跌，物價大幅上漲，愈來愈多的外資公司暫停或終止在俄羅斯的業務。俄政府立法委員會早於周三（9日）批准第二套旨在支持俄羅斯經濟的反制裁措施議案，其中包括將外國企業財產國有化的措施。

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該議案允許將來自「不友好國家和地區」的外國人持股超過25%的企業列入由法院實行的外部管理機制，此舉將防止其隨意宣佈破產，並保住俄國內就業。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）於同日（9日）警告，俄羅斯切勿採取任何措施充公美國及國際企業資產，莫斯科很可能會面臨受影響企業法律索償。

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責任編輯：龍紀瑩