【支援中小企】港燈推出中小企食肆延交電費計劃　未來3個月電費可遲2個月繳交

因應新冠肺炎疫情持續對中小企餐飲食肆帶來打擊，港燈再度推出「延交電費」計劃。合資格的中小企餐飲食肆客戶可申請把今年3月起，未來3個月的電費延遲2個月繳交。

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公司將發信邀請合資格的中小企餐飲食肆，即食肆員工總數不超過50人的這類客戶遞交申請，把3至5月份的電費，順延至今年5月至7月繳交。

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