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【支援中小企】港燈推出中小企食肆延交電費計劃　未來3個月電費可遲2個月繳交

理財智慧 18:07 2022/03/11

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因應新冠肺炎疫情持續對中小企餐飲食肆帶來打擊，港燈再度推出「延交電費」計劃。合資格的中小企餐飲食肆客戶可申請把今年3月起，未來3個月的電費延遲2個月繳交。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【延伸閱讀】【全城抗疫】中電延緩中小企繳交電費 可延期兩個月繳付最多3期電費【見下頁

公司將發信邀請合資格的中小企餐飲食肆，即食肆員工總數不超過50人的這類客戶遞交申請，把3至5月份的電費，順延至今年5月至7月繳交。

【Sanrio迷注意】7-Eleven全新印花推廣 16日起限量換購「Sanrio characters自在食餐具」【見下頁

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同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

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撰文 : 陳楚琨

新冠肺炎疫情 疫情 經濟 電費 港燈 香港

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