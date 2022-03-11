  • 24°C
香港時間 : 2022311日 (五) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【GDP】美國GDP成長率預估值下修至2.9% 高盛集團：有35%機率陷衰退

環球政經 17:46 2022/03/11

分享：

根據外媒報導，高盛集團近日決定將2022年美國國內生產毛額（GDP）成長率預估值從2021年10月的3.1%下修至 2.9%，並預測經濟有 35% 機率陷入衰退，而高盛表示決定下修GDP的理由是基於「高油價」，以及「其他跟俄烏戰爭有關的因素」。

【紓困措施】房委會延長向非住宅租戶寬減租金75%措施 為期半年至9月底【下一頁

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

高盛指出，受到原物料價格、殖利率跳漲的帶動，全球金融市場如今是過去十年來最緊縮的環境。該證券並預測，金融環境緊縮、消費者信心下滑、歐洲成長趨緩恐拖垮成長，若關鍵金屬短缺衝擊美國製造業，則經濟還面臨額外下方風險。基於上述原因，高盛將2022年Q1 GDP成長率預估值從原本的1.0%下修至0.5%、Q2從原本的2.5%下修至1.5%、Q3維持在2.5%不變、Q4從原本的2.0%上修至2.5%。高盛亦警告，從殖利率曲線的斜度計算，美國未來一年陷入衰退的機率約有20~35%。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

而在制裁行動加溫的情況下，高盛表示上述成長率的預估值仍有下修的可能，一旦供應鏈遭受更嚴重干擾、影響關鍵金屬等原料進口，進而壓抑製造業，那麼負成長的衝擊恐怕會較嚴重。

【Sanrio迷注意】7-Eleven全新印花推廣　16日起限量換購「Sanrio characters自在食餐具」 【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
制裁 經濟 GDP 金融 美國

上一篇文章

【新股IPO】滴滴傳暫停籌備來港上市　傳因未能符合內地數據安全監管

下一篇文章

【入境措施】南韓放寛入境限制 對完成疫苗接種入境人士免除居家隔離 由3月21日開始
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
【第五波疫情】恆隆地產旗下四間商場 即日起調整營業時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款