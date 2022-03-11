【GDP】美國GDP成長率預估值下修至2.9% 高盛集團：有35%機率陷衰退

根據外媒報導，高盛集團近日決定將2022年美國國內生產毛額（GDP）成長率預估值從2021年10月的3.1%下修至 2.9%，並預測經濟有 35% 機率陷入衰退，而高盛表示決定下修GDP的理由是基於「高油價」，以及「其他跟俄烏戰爭有關的因素」。

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高盛指出，受到原物料價格、殖利率跳漲的帶動，全球金融市場如今是過去十年來最緊縮的環境。該證券並預測，金融環境緊縮、消費者信心下滑、歐洲成長趨緩恐拖垮成長，若關鍵金屬短缺衝擊美國製造業，則經濟還面臨額外下方風險。基於上述原因，高盛將2022年Q1 GDP成長率預估值從原本的1.0%下修至0.5%、Q2從原本的2.5%下修至1.5%、Q3維持在2.5%不變、Q4從原本的2.0%上修至2.5%。高盛亦警告，從殖利率曲線的斜度計算，美國未來一年陷入衰退的機率約有20~35%。

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而在制裁行動加溫的情況下，高盛表示上述成長率的預估值仍有下修的可能，一旦供應鏈遭受更嚴重干擾、影響關鍵金屬等原料進口，進而壓抑製造業，那麼負成長的衝擊恐怕會較嚴重。

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記者：鄭日棱