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【MPF】積金局：去年以永久離港為由提取強積金有33,800宗　按年升近12％

Hot Talk 17:44 2022/03/11

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積金局公佈，去年以永久離港為理由申請提取強積金的申索數目有33,800宗，按年升近12％。單計第四季則為8,700宗，按季減少6%。至於去年第四季以包括退休、提早退休在內等不同理由提取強積金的申索總數為60,600宗，較對上一季減少5%。

2018、2019及2020年，以永久離港為理由申請提取強積金的申索數目，分別為30,300宗及30,200宗及33,800宗。

積金局發言人補充指，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動。雖然去年全年的申索數目較對上兩年有所上升，但與2018的數目相若，並較2017年為低。發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。 該局又指，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。 

去年底累計TVC供款總額按年升近一倍至52.6億元

截至去年底止，強積金總資產約11,800億元，按年增長4%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,018億元。過去十年間，強積金總資產增加232%。自制度在2000 年實施以來的年率化淨回報率為4.3%，高於同期的1.8%年率化通脹率。

去年，強積金已收總供款823.4億元，其中633.3元億為強制性供款、190億元為自願性供款，分別佔77％及23％。自可扣稅自願性供款（TVC）於2019年4月推出以來，截至去年12月的累計TVC供款總額達52.6億元，較截至2020年12月累計TVC 供款總額即27.1億元上升近一倍。而 TVC 帳戶數目亦由2020年12月的44,000個，升約31%至去年12月的58,000個。

截至去年12月底，約261萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下兩個成分基金，佔全部1,048 萬個強積金帳戶25%；有關投資總資產值約867億元，佔強積金總資產7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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