  • 21°C
香港時間 : 2022312日 (六) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美金融戰】會計師料中概股回流港股意願加強　5、6月或出現回流高峰

新股IPO 10:00 2022/03/12

分享：

會計師料中概股回流港股意願加強　5、6月或出現回流高峰

中美金融戰再掀新一輪風波。隨著內地在美上市中概股公布年度業績，並向美國監管機構遞交年度審計報告，美國證交會（SEC）日前點名5隻中概股，指這些公司未能根據《外國公司問責法案》提交有關報告，並警告若連續三年如此，SEC有權將其從交易所摘牌。有會計師事務所表示，有關「摘牌名單」刺激中概股公司回流的意願，中概股在未來數年將會加快以不同途徑回流港股上市。

阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級，一文看清回流香港中概股名單【下一頁】

德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，根據《外國公司問責法案》，中國在美上市公司若未能按照規定提交文件，最快會在2024年被除牌，中概股還有近兩年時間準備回流事宜。不過是次SEC通告的警示，令更多中概股公司意識到這是一個須極度關注、要處理的事項，預期今年全年會有超過10隻中概股回流。

德勤：今年中概股回流高峰或出現在5月及6月

他指，以今年為例，在市場較為穩定的情況下，預計中概股回流高峰最快在5月或6月出現，因中國公司絕大部分是在12月底進行年度總結，若希望回來港股上市，可藉未過期失效的年度財務數據申請上市。

「未夠秤」大型中概股 加速考慮雙重第一上市回流

他又指，是次SEC的警告，可能會促使不符合第二上市條件的大型中概股，選擇雙重第一上市的方式，加速回流本港上市。另外，中小型的中概股則有機會在美退市後，再尋求回港重新上市，不排除會採用與SPAC合併的方式上市。

安永：下半年或明年 料更多中概股回流

另外，安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮認為，相信是次SEC的警告，令不少中概股更加確認回流上市的看法，預計今年下半年或明年，會有更多的中概股選擇回流港股市場。

蔡偉榮指，目前受疫情、地緣政治等多重影響，再加上中概股公司亦需要時間為回流做準備，因此目前仍然維持年初的預測，以今年全年港股新股市場的集資規模計算，預計三分之一將來自中概股。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【中美金融戰】內媒：中美據報就審計監管磋商順利　有望盡快達成共識

【中美金融戰】港交所倒升4%、重上350元　中概股美國除牌受惠股

【中美金融戰】花旗：市場憂慮更多中概股被列入退市名單　建議買入在港雙重上市大型中概股

記者：梁安琪

開啟hket App，閱讀全文
港股 特殊目的收購公司（SPAC） 中國概念股 第二上市 疫情 安永 德勤 除牌 政治 地緣政治

下一篇文章

【滴滴出行】滴滴急瀉44%　上市累跌近9成　傳暫停籌備香港上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單
【中美金融戰】阿里巴巴尾市重上90元、美國除牌憂慮升級　一文看清回流香港中概股名單
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）
【中美金融戰】5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」　和黃醫藥早市跌逾一成（附名單）
【美股收市】美將中斷與俄貿易關係 道指倒跌229點 中概股再瀉
【美股收市】美將中斷與俄貿易關係 道指倒跌229點 中概股再瀉
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港5%　夜期收市跌434點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款