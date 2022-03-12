【中美金融戰】會計師料中概股回流港股意願加強　5、6月或出現回流高峰

▲ 會計師料中概股回流港股意願加強 5、6月或出現回流高峰

中美金融戰再掀新一輪風波。隨著內地在美上市中概股公布年度業績，並向美國監管機構遞交年度審計報告，美國證交會（SEC）日前點名5隻中概股，指這些公司未能根據《外國公司問責法案》提交有關報告，並警告若連續三年如此，SEC有權將其從交易所摘牌。有會計師事務所表示，有關「摘牌名單」刺激中概股公司回流的意願，中概股在未來數年將會加快以不同途徑回流港股上市。

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德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，根據《外國公司問責法案》，中國在美上市公司若未能按照規定提交文件，最快會在2024年被除牌，中概股還有近兩年時間準備回流事宜。不過是次SEC通告的警示，令更多中概股公司意識到這是一個須極度關注、要處理的事項，預期今年全年會有超過10隻中概股回流。

德勤：今年中概股回流高峰或出現在5月及6月

他指，以今年為例，在市場較為穩定的情況下，預計中概股回流高峰最快在5月或6月出現，因中國公司絕大部分是在12月底進行年度總結，若希望回來港股上市，可藉未過期失效的年度財務數據申請上市。

「未夠秤」大型中概股 加速考慮雙重第一上市回流

他又指，是次SEC的警告，可能會促使不符合第二上市條件的大型中概股，選擇雙重第一上市的方式，加速回流本港上市。另外，中小型的中概股則有機會在美退市後，再尋求回港重新上市，不排除會採用與SPAC合併的方式上市。

安永：下半年或明年 料更多中概股回流

另外，安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮認為，相信是次SEC的警告，令不少中概股更加確認回流上市的看法，預計今年下半年或明年，會有更多的中概股選擇回流港股市場。

蔡偉榮指，目前受疫情、地緣政治等多重影響，再加上中概股公司亦需要時間為回流做準備，因此目前仍然維持年初的預測，以今年全年港股新股市場的集資規模計算，預計三分之一將來自中概股。

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記者：梁安琪