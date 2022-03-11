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【科技一周回顧】Apple春季發布會推多款新品　三星推中階機迎戰iPhone SE

科技 20:00 2022/03/11

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • 蘋果（Apple）日前舉行「Peek Performance」春季發布會，會上發表多項新產品，其中iPhone 13和13 Pro推出全新配色「松嶺綠色」、第三代iPhone SE、新一代iPad Air等。

【最平5G iPhone】消費劵商機？　iPhone SE 3售3,699元起

【蘋果iPad Air】新一代iPad Air升級M1芯片　售4,799元起

【蘋果發布會】蘋果推出M1 Ultra芯片　Mac Studio頂級配置達6萬元

  • 隨著歐美多國對俄羅斯制裁開始生效，科技及金融方面的封鎖將影響當地經濟發展，俄方正研究如何維持企業和政府運作正常化。據悉，最新的應對方法是對扣押國有資產進行創造性的改變，其中包括將盜版軟件合法化。

【烏克蘭】俄羅斯反擊制裁　擬將盜版軟件合法化

【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件

  • 科技巨頭Google於去年10月公布為大屏幕裝置準備的新分支系統Android 12L預覽版本。Google日前終於正式推出Android 12L，是次更新旨在使改善大屏幕裝置用戶的使用體驗，主要更新了操作界面。

【Android 12L】大屏幕裝置專用　Google新系統Android 12L正式面世

【節省空間】 Android新「封存」功能　解決手機儲存空間不足問題

 

  • 三星（Samsung）Galaxy S22系列自推出以來災情不斷，繼上月傳出屏幕顯示問題後，再有外媒揭發三星在手機強制運行「遊戲優化服務」（Game Optimizing Service）程式，限制CPU（中央處理器）和GPU（圖像顯卡）效能，惹起用戶不滿。三星因此即將在南韓面臨集體訴訟。

【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟

【三星手機】迎戰iPhone SE？　傳三星本月將發表4款Galaxy A新手機

【智能手錶】超越蘋果？　韓媒爆料三星已成功開發體溫偵測功能

責任編輯：廖淑瑩

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