【科技一周回顧】Apple春季發布會推多款新品 三星推中階機迎戰iPhone SE
▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！
一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！
- 蘋果（Apple）日前舉行「Peek Performance」春季發布會，會上發表多項新產品，其中iPhone 13和13 Pro推出全新配色「松嶺綠色」、第三代iPhone SE、新一代iPad Air等。
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【蘋果iPad Air】新一代iPad Air升級M1芯片 售4,799元起
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- 隨著歐美多國對俄羅斯制裁開始生效，科技及金融方面的封鎖將影響當地經濟發展，俄方正研究如何維持企業和政府運作正常化。據悉，最新的應對方法是對扣押國有資產進行創造性的改變，其中包括將盜版軟件合法化。
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- 科技巨頭Google於去年10月公布為大屏幕裝置準備的新分支系統Android 12L預覽版本。Google日前終於正式推出Android 12L，是次更新旨在使改善大屏幕裝置用戶的使用體驗，主要更新了操作界面。
【Android 12L】大屏幕裝置專用 Google新系統Android 12L正式面世
【節省空間】 Android新「封存」功能 解決手機儲存空間不足問題
- 三星（Samsung）Galaxy S22系列自推出以來災情不斷，繼上月傳出屏幕顯示問題後，再有外媒揭發三星在手機強制運行「遊戲優化服務」（Game Optimizing Service）程式，限制CPU（中央處理器）和GPU（圖像顯卡）效能，惹起用戶不滿。三星因此即將在南韓面臨集體訴訟。
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責任編輯：廖淑瑩
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