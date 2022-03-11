  • 22°C
香港時間 : 2022311日 (五) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城抗疫】星展成立700萬元抗疫基金 豁免受疫情影響客戶逾期手續費

理財智慧 19:26 2022/03/11

分享：

星展香港今日（11日）宣布，成立700萬元抗疫基金支持一對一配對捐贈計劃、支持兩間本地慈善機構向弱勢社群派發食品包及抗原快速檢測試劑，並捐贈10萬張湯劵感謝醫院管理局員工。星展香港亦推出一系列抗疫支援措施，支援星展個人客戶及中小企。

【溫股知新】再談港股五大因素   國策股前景最著數

星展香港鼓勵大眾共襄善舉，捐贈至樂餉社（Feeding Hong Kong）及膳心連（Foodlink Foundation），為遭受疫情重創的社區提供適切支援。星展香港將所籌得的捐款，進行一對一配對，以安排派發更多食品包予受當前疫情影響的弱勢社群，同時派發超過2萬盒的抗原快速檢測試劑。星展銀行信用卡持有人到樂餉社膳心連的指定網站進行網上捐款，捐款者將可獲贈雙倍獎賞。

【延伸閱讀】【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援

【延伸閱讀】【全城抗疫】培力農本方推出中醫視像應診等抗疫服務　居家患者可獲專業中藥配藥服務

此外，星展香港為感謝香港醫護人員，將捐贈10萬張湯劵予醫院管理局所有員工，包括前線醫護人員及支援人員。

除了社區支援外，星展香港亦宣布推出一系列的措施支援個人客戶及中小企。

支援個人客戶措施

  • 由即日起至起直至另行通知，星展香港向從事受疫情影響行業的DBS信用卡客戶提供豁免逾期手續費。
  • 由即日起至2022年3月27日，以DBS信用卡繳付稅項或保險費用，或於超級市場或百貨商戶類別簽賬並成功申請Flexi Shopping「先簽賬後分期」6個月免息分期計劃，可獲手續費全額回贈。
  • 星展香港已推加TravellerShield旅遊保險COVID-19延伸保障，保障範圍包括醫療費用、住院現金、緊急醫療運送及/或運返、取消旅程、縮短旅程等。

【延伸閱讀】【全城抗疫】信和捐贈2萬套血氧儀 另向基層及少數族裔派發25萬個口罩 及捐100萬元支援院舍運作

【延伸閱讀】【全城抗疫】Uber支援醫管局醫護人員 送出總值100萬元Uber Taxi行程

支援中小企措施

  • 星展香港全力支持香港金融管理局的「預先批核還息不還本」計劃，協助解決中小企當前 迫切的現金流需要，舒緩財務壓力。
  • 星展香港與合作夥伴 Chubb 安達保險提供 2019 冠狀病毒病額外僱員賠償保險保障，包括 因工作關係確診的額外賠償及在家工作延伸保障。
  • 中小企正面臨前所未有的挑戰，故由即日起至2022年6月30日，成功遞交「網上企業開 戶」申請的全新中小企客戶可享「星展中小企18萬元禮遇」。
  • 費用豁免：超過10萬元手續費豁免，包括電滙、轉數快、自動支薪服務等；豁免首3個月最低戶口結餘服務月費；高達5萬元中小企融資擔保計劃擔保費之現金回贈等。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家   預告盈轉虧   全年最多蝕45億【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【青姐話】疫情底   有幾抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
疫情 弱勢社群 星展銀行 信用卡 銀行

上一篇文章

【二手樓價】美孚新邨本星期內第3宗蝕讓　業主高位買入現輸231萬

下一篇文章

【俄烏局勢】美參議院通過支出法案 包括援助烏克蘭逾1060億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【大行點睇】中金料北水流入穩增長概念板塊 另推薦12隻首選港股
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
【抗疫消費】實惠「金花清感顆粒」優惠價$94盒 加購快速測試套裝平均14元/支
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【理財個案】退休大學教授擁4000萬資產 以為可以放心享福 卻埋藏呢個重大風險
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
新世界旗下沙田凱悅酒店　為公立醫院醫護提供免費住宿　鄭志剛：感謝抗疫醫護無私付出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款