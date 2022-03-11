【全城抗疫】星展成立700萬元抗疫基金 豁免受疫情影響客戶逾期手續費

星展香港今日（11日）宣布，成立700萬元抗疫基金支持一對一配對捐贈計劃、支持兩間本地慈善機構向弱勢社群派發食品包及抗原快速檢測試劑，並捐贈10萬張湯劵感謝醫院管理局員工。星展香港亦推出一系列抗疫支援措施，支援星展個人客戶及中小企。

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星展香港鼓勵大眾共襄善舉，捐贈至樂餉社（Feeding Hong Kong）及膳心連（Foodlink Foundation），為遭受疫情重創的社區提供適切支援。星展香港將所籌得的捐款，進行一對一配對，以安排派發更多食品包予受當前疫情影響的弱勢社群，同時派發超過2萬盒的抗原快速檢測試劑。星展銀行信用卡持有人到樂餉社及膳心連的指定網站進行網上捐款，捐款者將可獲贈雙倍獎賞。

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此外，星展香港為感謝香港醫護人員，將捐贈10萬張湯劵予醫院管理局所有員工，包括前線醫護人員及支援人員。

除了社區支援外，星展香港亦宣布推出一系列的措施支援個人客戶及中小企。

支援個人客戶措施

由即日起至起直至另行通知，星展香港向從事受疫情影響行業的DBS信用卡客戶提供豁免逾期手續費。

由即日起至2022年3月27日，以DBS信用卡繳付稅項或保險費用，或於超級市場或百貨商戶類別簽賬並成功申請Flexi Shopping「先簽賬後分期」6個月免息分期計劃，可獲手續費全額回贈。

星展香港已推加TravellerShield旅遊保險COVID-19延伸保障，保障範圍包括醫療費用、住院現金、緊急醫療運送及/或運返、取消旅程、縮短旅程等。

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支援中小企措施

星展香港全力支持香港金融管理局的「預先批核還息不還本」計劃，協助解決中小企當前 迫切的現金流需要，舒緩財務壓力。

星展香港與合作夥伴 Chubb 安達保險提供 2019 冠狀病毒病額外僱員賠償保險保障，包括 因工作關係確診的額外賠償及在家工作延伸保障。

中小企正面臨前所未有的挑戰，故由即日起至2022年6月30日，成功遞交「網上企業開 戶」申請的全新中小企客戶可享「星展中小企18萬元禮遇」。

費用豁免：超過10萬元手續費豁免，包括電滙、轉數快、自動支薪服務等；豁免首3個月最低戶口結餘服務月費；高達5萬元中小企融資擔保計劃擔保費之現金回贈等。

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責任編輯：嚴浩文