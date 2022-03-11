【遊戲熱話】俄烏戰事影響？　任天堂宣布《GBA大戰1+2重製版》延遲發售

▲ 任天堂原計劃於4月初，在Switch推出戰爭遊戲《GBA大戰1+2重製版》（Advance Wars 1+2：Re-Boot Camp），但近日就宣布，因「世界事件」影響，《GBA大戰1+2重製版》將延期發售。

俄烏戰事引起全球關注，有遊戲更因世界局勢而延遲發售。任天堂原計劃於4月初，在Switch推出戰爭遊戲《GBA大戰1+2重製版》（Advance Wars 1+2：Re-Boot Camp），但近日就宣布，因「世界事件」影響，《GBA大戰1+2重製版》將延期發售。

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任天堂日前在官方Twitter發文表示，因近期世界事件（Recent world events），《GBA大戰1+2重製版》將延期發售。即使公司並未明確說明，但外界認為事件與烏俄戰爭有關。

事實上，該遊戲已是第二次延後發售，最早是去年12月3日延至今年春季。惟現時需再度延後，而最新發售日期仍未公布。

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《GBA大戰》是一款模擬戰爭遊戲，於2001年發售，遊戲以坦克、直昇機及全副武裝的士兵轟炸城市和建築為主。最近

任天堂將其第一集及第二集，高清重製，並預計將登陸Switch平台。

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責任編輯：廖淑瑩