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【俄烏局勢】美參議院通過支出法案 包括援助烏克蘭逾1060億

環球政經 19:25 2022/03/11

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美國參議院周四（11日）通過了一項1.5萬億美元的法案，以為聯邦政府在9月之前的運作提供資金，並撥出136億美元（約1,061億港元）向烏克蘭提供援助。

該法案以68票贊成、31票反對的結果得以通過，眾議院已於周三（10日）通過了該法案，現只需提交美國總統拜登（Joe Biden)簽署。共1.5萬億的支出法案，為美國政府提供資金，以防止關閉。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

該法案還包括向烏克蘭提供136億美元的援助，以協議因俄羅斯入侵而流離失所的烏克蘭人。 參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，將為200多萬名難民提供糧食、藥物與避難處，其中30多億美元用於歐洲司令部（European Command）行動任務支持、向該地區部署人員和情報支持。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股  【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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