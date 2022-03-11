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【入境措施】南韓放寛入境限制 對完成疫苗接種入境人士免除居家隔離 由3月21日開始

環球政經 17:19 2022/03/11

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疫情雖然繼續肆虐全球，但不少國家都慢慢放寛防疫限制，南韓今日（11日）宣布，由3月21日起對入境人士採取新規定，只要完成接種新冠疫苗並登記接種史的旅客，入境將無需居家隔離，與此同時，4月起將解除限制海外入境人士搭乘大眾運輸工具。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

有關登記接種史，境內完成疫苗接種人士會自動登記，而在海外接種人士必須向南韓衛生當局提交接種史證明。但部分特定國家仍不適用，當中包括巴基斯坦、烏茲別克、烏克蘭與緬甸等4個國家的人員除外。

過去一日，南韓新增28萬多宗新冠病毒確診個案，比前一天減少4萬多宗。再多229名患者不治，創疫情以來單日新高。累計582萬多人染疫，9875人死亡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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疫苗 疫情 南韓

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