【入境措施】南韓放寛入境限制 對完成疫苗接種入境人士免除居家隔離 由3月21日開始

疫情雖然繼續肆虐全球，但不少國家都慢慢放寛防疫限制，南韓今日（11日）宣布，由3月21日起對入境人士採取新規定，只要完成接種新冠疫苗並登記接種史的旅客，入境將無需居家隔離，與此同時，4月起將解除限制海外入境人士搭乘大眾運輸工具。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

有關登記接種史，境內完成疫苗接種人士會自動登記，而在海外接種人士必須向南韓衛生當局提交接種史證明。但部分特定國家仍不適用，當中包括巴基斯坦、烏茲別克、烏克蘭與緬甸等4個國家的人員除外。

過去一日，南韓新增28萬多宗新冠病毒確診個案，比前一天減少4萬多宗。再多229名患者不治，創疫情以來單日新高。累計582萬多人染疫，9875人死亡。

【南韓大選】尹錫悅當選南韓總統 以0.8個百分點險勝李在明【下一頁】

【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂