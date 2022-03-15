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【內險股】國壽首兩個月保費收入按年減半成、平保微升約1％　一文看清多隻內險股今年保費表現

股市 19:34 2022/03/15

分享：

內險陸續公佈2月份保費收入，詳情如下：

平保 （02318）
今年首兩個月4間子公司的保費收入總額約為1831.52億元人民幣，按年增長1.2％。

眾安在綫 （06060）
今年首兩個月保費收入總額約為3.35億元人民幣，按年增長8.3％。

新華保險 （01336）
今年1月至2月底期間累計原保險保費收入為463.84億元人民幣，按年增長5.2%。

財險 （02328）
今年1月至2月底的原保險保費收入917.58億元人民幣，按年升13.6%。

人保 （01339）
今年1月至2月底人保財險、人保壽險及人保健康的原保險保費收入總計為1592.46億元人民幣，按年升17％。

國壽 （02628）
今年1至月2月底期間累計原保險保費收入約為2412億元人民幣，按年減少5.04%。

太保 （02601）
今年1至2月期間，太保兩間子公司期內累計原保險業務總收入為1048.42億元人民幣，按年增長5.9%。

【ET財智Talk】俄烏局勢升溫下　長綫利好加密貨幣？（立即收看）

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【內險股】內險1月保費收入表現如何？　一文看清詳情

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【內險展望】德勤：內險今年料以9%保費增幅領先全球　吸引人才或成全球保險業最大挑戰

 

人壽保險 內地保險股 中國太保（02601） 中國人壽（02628） 中國人民保險集團（01339） 中國財險（02328） 中國

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