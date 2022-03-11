【內險股】國壽今年首兩個月保費收入按年減少半成 一文看清內險股今年保費表現
股市 18:01 2022/03/11
內險陸續公佈2月份保費收入，詳情如下：
新華保險 （01336）
今年1月至2月底期間累計原保險保費收入為463.84億元人民幣，按年增長5.2%。
財險 （02328）
今年1月至2月底的原保險保費收入917.58億元人民幣，按年升13.6%。
人保 （01339）
今年1月至2月底人保財險、人保壽險及人保健康的原保險保費收入，分別為917.58億元人民幣、533.84億元人民幣及141.04億元人民幣，按年分別升13.6％、26.4％及7.6％。
國壽 （02628）
今年1至月2月底期間累計原保險保費收入約為2412億元人民幣，按年減少5.04%。
太保 （02601）
今年1至2月期間，太保子公司中國太平洋人壽保險累計原保險業務收入為738.88億元人民幣，按年增長2.3%，太保子公司中國太平洋財產保險期內累計原保險業務收入為309.54億元人民幣，按年增長15.7%。
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