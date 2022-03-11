【新股IPO】滴滴傳暫停籌備來港上市　傳因未能符合內地數據安全監管

近期美股再出現一場血洗中概股，加上規管問題，令投資者對中概股抱更大戒心。原計劃今年夏季前以介紹形式來港上市的滴滴出行，引述外電報道，指滴滴出行因未能符合中國監管機構全面整改用戶敏感數據的系統要求，公司已經暫停來港上市的籌備工作。不過對於有關報道，滴滴出行、網信辦均未有回應。

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滴滴出行自去年6月底在美國上市後，隨即引起內地數據安全監管，終於公司在去年12月宣布從美國除牌，並籌備香港上市。不過，引述外電報道指，國家網信辦通知滴滴高管，其保障安全和預防訊息洩露的整改建議還達不到要求，其中一名消息人士稱，網信辦可能在未來幾周公佈對滴滴進行審查結果。

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記者：張以正