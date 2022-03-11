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【烏克蘭戰爭】Facebook放寬政策 部分用戶獲批鬧普京及俄羅斯

環球社會熱點 17:59 2022/03/11

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多個社交媒體嚴格遏止用戶在網絡散播仇恨言論，但Facebook及Instagram母公司Meta發表聲明指，由於俄羅斯入侵烏克蘭，決定暫時修改仇恨言論政策，容許來自烏克蘭、俄羅斯等用戶發表咒罵普京及白俄總統盧卡申科的帖子。

俄羅斯擬實施外部管理 接管撤資外企 【下一頁】

Meta聲明指，基於俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動，決定修改包括立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克及烏克蘭等12個國家的仇恨言論政策，容許有關地區的用戶表達政治不滿。

Meta續稱，除非相關帖子包含辱罵他人、抑或列明具體方法或地點襲擊俄羅斯或白俄領袖，否則發表包括「俄羅斯侵略者去死」、咒罵白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）等暴力言論，都不會違反平台言論政策。

俄指產科醫院被炸是假新聞 Twitter指違規後刪文 【下一頁】

Meta向負責過濾仇恨信息的工作人員發電郵，具體列明容許用戶發表針對俄羅斯士兵仇恨言論、批准用戶提及入侵烏克蘭、自衛等字眼下，呼籲對俄羅斯人實施暴力的言論。

但Meta強調，不會允許用戶發表對俄羅斯平民施暴的仇恨言論。

俄羅斯駐美國大使館周五（11日）對此作出強烈不滿，指Meta具侵略性及犯法的政策，涉煽動用戶對俄羅斯人仇恨及敵意，令人髮指。大使館指，Meta所為正是發動信息戰實證，要求白宮立即停止Meta的「極端主義活動」（extremist activities），以及採取措施將其繩之以法。

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責任編輯：郭麗明

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