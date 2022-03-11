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【第五波疫情】陳肇始：醫管局新引兩款治療新冠口服藥 為院舍長者提供藥物

理財智慧 14:56 2022/03/11

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第五波疫情持續，立法會衞生事務委員會舉行視像會議討論預防及控制疫情的措施，食物及衞生局局長陳肇始指，醫管局最近向默沙東及輝瑞購入兩款口服藥「Molnupiravir」及「Paxlovid」，將會成為對抗第五波疫情主力，而由於安老院舍感染嚴重，政府正研究向安老院提供相關藥物，達致及早治療。

陳肇始表示，由於現時個案數量非常多，她表示，已與行政長官已分別去信藥廠，要求盡快運送藥物到港，當局已開始為院舍長者提供藥物。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

陳肇始指，現階段工作重點是「減少死亡、減少重症、減少感染」，並重申正改裝伊利沙伯醫院成為定點醫院，提供約1,500張病床，目標在周日（13日）完成轉移病人，而律敦治醫院、靈實醫院及東華三院馮堯敬醫院亦會陸續轉為指定醫院。她指，醫管局將會盡快把公立醫院內約半的普通病床，包括復康、急症病床，改為接收新冠病人的病床，涉約1.15萬張病床。落馬洲河套區的應急醫院將由內地醫療團隊營運，爭取4月內分階段投入服務。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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責任編輯：龍紀瑩

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