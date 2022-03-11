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【電訊股｜業績】聯通管理層：未來3年完成5G網絡建設　去年多賺15%、全年派息增近32%（第二版）

股市 18:43 2022/03/11

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【電訊股｜業績】聯通管理層：未來3年完成5G網絡建設　去年多賺15%、全年派息增近32%

中國聯通 （00762） 公布去年業績，全年收入3279億元（人民幣，下同），按年增7.9%；純利144億元，按年增15%；每股純利0.46元；派末期息每股0.096元，雖然按年減少41.4%，但由於聯通去年曾派中期息0.12元，全年派0.216元，按年增31.7%。

今年政府工作報告未有提及內地電訊商要「提速降費」，為2015年以來首次，聯通總裁陳忠岳在記者會上指，報告提出內地要促進數字經濟，加快數字化轉型進程，意味當局的戰略要求反而變得更高。陳忠岳稱，內地用戶在「提速降費」後通訊需求得到滿足，未來電訊商要提供更好服務，更高質素的用戶體驗，同時提升算力網絡，服務其他行業，而且當局更加關注網絡及數據安全，以及重視電訊商責任。

中國聯通2021年資本開支為690億元，低於全年700億元指引，原因是投資效能進一步改善。管理層在記者會上未有披露今年資本開支目標金額，只表示資本開支的增長會保持與收入增速匹配，主要會投放在移動網絡建設、寬帶及數據，以及基礎設施及傳送網等，以保持核心競爭力，公司提到計劃未來3年完成5G網絡規模建設。

聯通：綜合考慮長遠發展及市場情況決定資金運用

對於今年回購力度，管理層稱，去年聯通回購5億A股，公司會綜合考慮長遠發展及市場情況而決定資金運用。聯通管理層強調，關注股價表現，認為良好經營發展是股價基礎，公司冀保留資金作新戰略發展，穩定長遠增長動力，為股東創造價值。

收入分部方面，去年聯通服務收入2,962億元，按年增長7.4%；銷售通信產品收入317億元，按年增13%。

去年聯通移動出賬用戶約3.17億戶，淨增達1,130萬戶，優於2020年的淨減1,266萬戶；5G套餐用戶累計到達1.55萬戶，年累計淨增8,410萬戶，5G套餐用戶滲透率超越行業平均，達到48.9%。

聯通移動ARPU提升4.3% 上網總流量增32.2%

聯通稱，移動用戶ARPU（每用戶平均收入）達到43.9元，按年提升4.3%；手機上網總流量增長32.2%，手機用戶月戶均數據流量達到約12.7GB。5G業務加速發展，公司5G套餐用戶達到1.55億戶。

聯通增派全年股息，聯通解釋，公司高度重視股東回報，未來將繼續努力提升盈利能力和股東回報。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

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【中美角力】中聯通遭美國FCC撤銷在美國營運權　60日內結束業務

【業績│電訊】聯通半年多賺21% 首派中期息每股0.12人幣、擬提高全年派息率

（第二版加入記者會內容）

港股 5G 中國聯通（00762）

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