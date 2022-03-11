▲ 【電訊股｜業績】聯通去年多賺15%達144億人幣 末期息派每股0.096人幣、全年派息增近32%

中國聯通 （00762） 公布去年業績，全年收入3279億元（人民幣，下同），按年增7.9%；純利144億元，按年增15%；每股純利0.46元；派末期息每股0.096元，雖然按年減少41.4%，但由於聯通去年曾派中期息0.12元，全年派0.216元，按年增31.7%。

收入分部方面，去年聯通服務收入2,962億元，按年增長7.4%；銷售通信產品收入317億元，按年增13%。

去年聯通移動出賬用戶約3.17億戶，淨增達1,130萬戶，優於2020年的淨減1,266萬戶；5G套餐用戶累計到達1.55萬戶，年累計淨增8,410萬戶，5G套餐用戶滲透率超越行業平均，達到48.9%。

聯通移動ARPU提升4.3% 上網總流量增32.2%

聯通稱，移動用戶ARPU（每用戶平均收入）達到43.9元，按年提升4.3%；手機上網總流量增長32.2%，手機用戶月戶均數據流量達到約12.7GB。5G業務加速發展，公司5G套餐用戶達到1.55億 戶。

中國聯通2021年資本開支為690億 元，低於全年700億元指引，原因是投資效能進一步改善。

聯通增派全年股息，聯通解釋，公司高度重視股東回報，未來將繼續努力提升盈利能力和股東回報。

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