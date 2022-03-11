【富途FUTU】富途第4季少賺6%、盤前反彈逾半成　上季9成新增有資產客戶來自香港及海外

▲ 【富途FUTU】富途第4季少賺6% 上季9成新增有資產客戶來自香港及海外

富途控股（美：FUTU）去年10月被內地官媒頻頻點名後，今公布2021年第四季和全年業績。富途控股上季收入接年增35%至16億港元，但列帳盈利按年跌6%至5億港元。按美國非公認會計原則（Non-GAAP）準則，富途上季淨利潤按年跌3.5%至5.3億港元。

富途指出，第四季度新增有資產客戶數中，90%左右來自香港及海外客戶。富途強調，全年淨增有資產客戶數72.8萬，順利完成全年70萬的獲客目標，第四季度客戶留存率仍保持97%。至12月底，富途客戶資產達4,078億港元，按年增長43.0%。

富途美股盤前升逾半成，最新升6%，暫報29.89美元。受惠中概股除牌憂慮升級，未回流香港上市的富途周四股價插16%。

5家中概股被美國列入「預定摘牌名單」 中證監急解話，可見【下一頁】

截至2021年底，富途旗下「富途牛牛」和「moomoo」App註冊用戶數達1,740萬，按年增長46%；富途開戶客戶數達275萬，按年增長94%；富途有資產客戶數達124.4萬，按年增長141%。

全年業績方面，富途控股收入按年增長115%至約71.2億港元，Non-GAAP淨利潤約29.1億港元，按年增長113%。

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