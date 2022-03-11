【第五波疫情】星展推措施助個人及中小企客戶　受疫情影響行業信用卡客可獲豁免逾期手續費

▲ 星展香港宣布推出一系列特別支援措施，幫助個人客戶及中小企業。

星展香港宣布推出一系列特別支援措施，幫助個人客戶及中小企業解決當前迫切的需要，措施包括豁免合資格信用卡客戶逾期手續費、首3個月最低戶口結餘服務月費，以及自動支薪服務等方面的手續費。

在支援個人客戶措施方面，即日起至起直至另行通知，星展香港向從事受疫情影響行業的DBS信用卡客戶提供豁免逾期手續費。另外，由即日起至3月27日，以DBS信用卡繳付稅項或保險費用，或於超級市場或百貨商戶類別簽賬並成功申請Flexi Shopping 「先簽賬後分期」6個月免息分期計劃，可獲手續費全額回贈。

豁免首3個月最低戶口結餘服務月費

支援中小企措施方面，由即日起至6月30日，成功遞交「網上企業開戶」申請的全新中小企客戶可享「星展中小企18萬港元禮遇」。

此外，該行又宣布豁免超過10萬元手續費，包括電滙、轉數快及自動支薪服務等方面的手續費，並豁免首3個月最低戶口結餘服務月費，以及提供高達5萬元中小企融資擔保計劃擔保費之現金回贈等。

至於疫情相關保險條款方面，星展香港已加推TravellerShield旅遊保險 COVID-19延伸保障，保障範圍包括醫療費用、住院現金、緊急醫療運送及/或運返、取消旅程、縮短旅程等。該行又與合作夥伴Chubb安達保險提供2019冠狀病毒病額外僱員賠償保險保障，包括提供因工作關係確診的額外賠償及在家工作延伸保障。

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