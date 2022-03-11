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耶倫料本年通脹繼續高企 俄烏戰爭影響下月浮現

環球社會熱點 17:05 2022/03/11

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俄羅斯入侵烏克蘭後，美國等國家紛紛宣布對俄羅斯實施經濟制裁，勢必影響全球經濟。美國財長耶倫表示，美國今年通脹或會持續高企，高得令人不安。耶倫同時指，天然氣價格已開始上漲，預料俄烏戰爭對美國通脹的影響將在下月出現。

俄羅斯擬實施外部管理 接管撤資外企  【下一頁】

耶倫（Janet Yellen）表示，由於俄烏戰爭爆發，早前對未來數月物價上漲速度放緩預測或已不成立，美國民眾或再度見證新一年的通脹高企，甚至高得令人非常不安（very uncomfortably high）。

耶倫指，俄烏戰爭存在很多不穩定性，都在加劇通貨膨脹。戰爭已推高原油、小麥等數種大宗商品價格，當局未能準確預測下半年情況。

耶倫早前曾指，去年年底的通脹會隨著供應鏈問題得以解決，及消費者對商品需求得以滿足，在2022年底放緩。耶倫周四拒絕作出類似預測，但指天然氣價格已顯著上漲，預料下月將看到俄烏戰爭對美國通脹產生的影響。

烏克蘭和俄羅斯都是小麥主要生產國，食品價格會受到影響，將對部分脆弱的新興市場國家產生非常嚴重的影響。

據報美國將撤俄最惠國待遇 料得國會支持 【下一頁】

另外，耶倫表示針對俄羅斯的制裁強力，將繼續與世界各地同行就如何在必要時加強制裁進行磋商。她認為制裁措施對俄經濟影響屬毀滅性的，當局幾乎將俄羅斯與國際金融體系隔絕。美國實施的出口管制將產生毀滅性的中長期影響，令俄羅斯無法獲得營運現代經濟、國防等其他領域中的所需技術。俄羅斯正經歷非常嚴重的經濟後果，預料當地經濟將出現嚴重下滑。

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責任編輯：李俊儀

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