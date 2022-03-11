【分析】京東大戶去年底早著先機搬20%持股來港　其後減持數百億貨值京東、成功避過中概股ADS大跌

▲ 【分析】京東大戶去年底早著先機搬20%持股來港 其後減持數百億貨值京東、成功避過一劫

昨日美國證交會（SEC）將5家中概股列入「預定摘牌名單」，雖然並無內地互聯網企業上榜，但震散一眾科網企業ADS（美國預託證券）。不過原來有京東 （09618） （美：JD）大戶早著先機，去年12月初美國證交會（SEC）通過修訂《外國公司問責法》（HFCAA）後，有大戶隨即在12月中旬將6億股或22%京東大貨搬倉到香港，其後有秩序減倉，估計至今減持2.7億股，轉出京東貨值超過600億元。

德銀為京東美股ADS託管行，故德銀在香港的京東持倉變化，可間接反映京東外資大戶動態。去年12月13日，德銀在港的京東持倉突增6億股，以當日收市價310.6元計，貨值近1864億元。

京東來港第二上市 德銀在港持倉同樣增近6億股

上一次德銀在港的京東持倉急增是京東來港第二上市，當時德銀在港京東持倉同樣增近6億股，其後德銀持倉有秩序慢慢沽出，德銀持倉一度降至261萬股，近6億大貨或悉數易手。

自12月13日後，德銀在港的京東持倉同樣慢慢減少，截至今年3月8日，期間持倉減少2.71億或10%京東，即使以期間最低收市價230.4元計推算，減持貨值近624億元。

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記者：李哲毅