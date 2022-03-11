【太古城優惠】SHOPPING+網上平台推六折電子現金券　5月底前到太古城分店可折上折

▲ 太古城中心推「春日潮賞」購物時裝週，於網上平台發售名店六折電子現金券，5月底前可到名店的太古城中心分店使用。（資料圖片）

想買衫減壓？太古城中心推「春日潮賞」購物時裝週，於SHOPPING+網上平台推出名店六折電子現金券，5月底前可到名店的太古城分店使用。

【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠 3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐

太古城中心即日至3月29日，與場內23個精選國際時裝品牌合作，在SHOPPING+網上平台「春日潮賞」購物時裝週，限時及限量發售六折時裝電子現金券，各品牌分別提供面值HK$300及HK$500的電子現金券可購買。現金券不設最低消費限額，可與品牌推廣優惠同時使用，違到「折上折」。電子現金券分三輪限時開售，使用期有效至2022年5月31日。【網站】

太古城中心「春日潮賞」購物時裝週2022活動詳情：

正式開售日期：2022年3月9日至3月29日

第一輪開售日期及時間：2022年3月9日中午12時起

第二輪開售日期及時間：2022年3月16日中午12時起

第三輪開售日期及時間：2022年3月23日中午12時起



HK$300電子現金券商戶一覽：

Adidas、ASICS、BROOKS BROTHERS、Calzedonia / Intimissimi、COCKTAIL、COS、CLUB MONACO、HOBBS、initial、MARELLA、MAX & Co.、Melissa、Levi’s、Phase Eight、Vans

HK$500電子現金券商戶一覽：

agnès b.、ecco、GEOX、Moiselle、NorieM、PEDDER RED、SPORT b.、 Theory

【餐飲業】餐飲業上年第四季收益按年升29.1% 商戶：今年每個月蝕20萬

責任編輯：王浩賢